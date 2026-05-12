Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Heel wat toptalenten kozen de voorbije jaren voor topploeggen zoals UAE Team Emirates-XRG. Niet Ivan Romeo, de Spaanse kampioen op de weg heeft zijn contract verlengd bij Movistar.

UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe of Lidl-Trek zijn bijzonder kapitaalkrachtig en kunnen renners die kopman zouden zijn bij een andere ploeg toch nog binnenhalen als luxeknecht.

Romeo blijft Movistar trouw tot eind 2030

Ivan Romeo (22) kiest er echter voor om zijn ploeg Movistar trouw te blijven. De Spaanse kampioen op de weg had nog een contract tot eind 2028, maar de ploeg van Cian Uijtdebroeks heeft dat nu met twee jaar opengebroken.

"Het verlengen van mijn contract tot en met 2030 geeft rust in mijn hoofd, wetende dat ik mijn progressie kan voortzetten en kan blijven verbeteren zoals ik de laatste jaren heb gedaan, en dat is wat ik wilde", zegt Romeo op de website van de ploeg.

"Ik voel me heel comfortabel bij het team, iedereen weet dat en ik heb het nooit verborgen. Ik denk dat vier extra jaar een grote stap vooruit is, waardoor ik kan blijven ontwikkelen met dezelfde kalmte en hetzelfde vertrouwen die ik had."

Romeo moet kopman van Movistar worden

Eusebio Unzué, ploegbaas van Movistar, ziet Romeo als het uithangbord van zijn ploeg de komende jaren. "We zijn ervan overtuigd dat hij zijn beste jaren nog voor zich heeft, en we kunnen niet wachten hoe het eruit gaat zien als we met Movistar gaan vechten voor de grote doelen die we onszelf hebben gesteld."





Palmares Ivan Romeo

Romeo werd in 2024 wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en werd vorig jaar dus Spaans kampioen op de weg. Hij won toen ook een rit in de Ronde van Valencia en was de beste in een rit in de Dauphiné.

Ook dit seizoen heeft Romeo al drie overwinningen op zijn naam staan, die hij allemaal in eigen land boekte. Romeo won een rit en het eindklassement in de Ruta del Sol en hij won ook een etappe in O Gran Camino.