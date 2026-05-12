Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Jeroen Deheegher
Heel wat toptalenten kozen de voorbije jaren voor topploeggen zoals UAE Team Emirates-XRG. Niet Ivan Romeo, de Spaanse kampioen op de weg heeft zijn contract verlengd bij Movistar.

UAE Team Emirates-XRG, Red Bull-BORA-hansgrohe of Lidl-Trek zijn bijzonder kapitaalkrachtig en kunnen renners die kopman zouden zijn bij een andere ploeg toch nog binnenhalen als luxeknecht. 

Romeo blijft Movistar trouw tot eind 2030

Ivan Romeo (22) kiest er echter voor om zijn ploeg Movistar trouw te blijven. De Spaanse kampioen op de weg had nog een contract tot eind 2028, maar de ploeg van Cian Uijtdebroeks heeft dat nu met twee jaar opengebroken. 

"Het verlengen van mijn contract tot en met 2030 geeft rust in mijn hoofd, wetende dat ik mijn progressie kan voortzetten en kan blijven verbeteren zoals ik de laatste jaren heb gedaan, en dat is wat ik wilde", zegt Romeo op de website van de ploeg.

"Ik voel me heel comfortabel bij het team, iedereen weet dat en ik heb het nooit verborgen. Ik denk dat vier extra jaar een grote stap vooruit is, waardoor ik kan blijven ontwikkelen met dezelfde kalmte en hetzelfde vertrouwen die ik had."

Romeo moet kopman van Movistar worden

Eusebio Unzué, ploegbaas van Movistar, ziet Romeo als het uithangbord van zijn ploeg de komende jaren. "We zijn ervan overtuigd dat hij zijn beste jaren nog voor zich heeft, en we kunnen niet wachten hoe het eruit gaat zien als we met Movistar gaan vechten voor de grote doelen die we onszelf hebben gesteld."

Palmares Ivan Romeo

Romeo werd in 2024 wereldkampioen tijdrijden bij de beloften en werd vorig jaar dus Spaans kampioen op de weg. Hij won toen ook een rit in de Ronde van Valencia en was de beste in een rit in de Dauphiné. 

Ook dit seizoen heeft Romeo al drie overwinningen op zijn naam staan, die hij allemaal in eigen land boekte. Romeo won een rit en het eindklassement in de Ruta del Sol en hij won ook een etappe in O Gran Camino. 

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Stevige problemen voor Milan en Lidl-Trek: "Twee Belgen worden enorm gemist"

Campenaerts krijgt boete, renner van Alpecin-Premier Tech moet opletten voor diskwalificatie

'Soudal Quick-Step wil Belgische sprinter binnenhalen, Lotto-Intermarché denkt aan oude bekende'

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Al drie dagen in de problemen: De Lie laat van zich horen over ziekte

📷 "Liever niet": Jonas Vingegaard niet blij met wat hij meemaakt in de Giro

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Van Aert kondigt meteen zijn volgende plannen aan: "Het is nu het moment"

Koers LIVE: Van Aert en Magnier de grote triomfators, Belg Thijssen schiet net niet raak

De Lie moet zich optrekken aan Van Aert en hem zien als een inspirerend voorbeeld

