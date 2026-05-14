Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

Wie niet lang geleden nog in het peloton reed, kan misschien beste oordelen. Victor Campenaerts kan in elk geval op complimenten rekenen van Lars van den Berg.

Campenaerts was de meest actieve renner in de beginfase van de vijfde Giro-rit, toen het een echt gevecht was om in de ontsnapping van de dag te geraken, terwijl het pijpenstelen regende. Tijdens de uitzending van Eurosport merkte commentator Jeroen Vanbelleghem op dat Campenaerts de voorbije dagen al heel goed reed, ook bergop.

Dat was alleszins geen verrassing voor Lars van den Berg, de tijdelijke co-commentator. Van den Berg moest in maart 2025 stoppen met koersen op aanraden van de cardiologen. Het is dus nog niet zo lang geleden dat de 27-jarige Nederlander nog deel uitmaakte van het peloton. Hij heeft nog een scherp oog voor wat momenteel gaande is.

Campenaerts al jaren op hoog niveau

Zo onderstreepte Van den Berg meteen dat de hoogvorm van Campenaerts niets nieuw onder de zon is. Het gaat niet over een renner die toevallig eens in goede vorm verkeert. Campenaerts is voor Van den Berg al langer van grote waarde voor zijn ploeg. "Het is al voor een periode van de laatste paar jaren dat hij op hoog niveau rijdt."

Van den Berg benadrukt zo hoe cruciaal Campenaerts is voor Visma-Lease a Bike. Het belang van zijn rol wordt soms misschien onderschat. Bij Van den Berg bestaat in elk geval geen enkele twijfel. "Daar kunnen ze echt op bouwen." Campenaerts is dus zo'n renner die cruciaal is voor het geheel, waardoor anderen ook hun kwaliteiten kunnen tonen.

Campenaerts heeft specifieke rol

De knecht van Vingegaard heeft zich gevonden in zijn rol. Campi is misschien niet de grote vedette maar wel iemand die de ploeg in een grote ronde compleet maakt. Nochtans zou je voor zo'n belangrijke rol eerder kijken naar een klimmer als Kuss, maar het is Campenaerts die deze taak met zijn ervaring op zich neemt.