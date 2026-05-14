Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Oud-renner een jaar na pensioen lyrisch over Campenaerts en zijn cruciale rol bij Visma-Lease a Bike
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wie niet lang geleden nog in het peloton reed, kan misschien beste oordelen. Victor Campenaerts kan in elk geval op complimenten rekenen van Lars van den Berg.

Campenaerts was de meest actieve renner in de beginfase van de vijfde Giro-rit, toen het een echt gevecht was om in de ontsnapping van de dag te geraken, terwijl het pijpenstelen regende. Tijdens de uitzending van Eurosport merkte commentator Jeroen Vanbelleghem op dat Campenaerts de voorbije dagen al heel goed reed, ook bergop.

Dat was alleszins geen verrassing voor Lars van den Berg, de tijdelijke co-commentator. Van den Berg moest in maart 2025 stoppen met koersen op aanraden van de cardiologen. Het is dus nog niet zo lang geleden dat de 27-jarige Nederlander nog deel uitmaakte van het peloton. Hij heeft nog een scherp oog voor wat momenteel gaande is.

Campenaerts al jaren op hoog niveau

Zo onderstreepte Van den Berg meteen dat de hoogvorm van Campenaerts niets nieuw onder de zon is. Het gaat niet over een renner die toevallig eens in goede vorm verkeert. Campenaerts is voor Van den Berg al langer van grote waarde voor zijn ploeg. "Het is al voor een periode van de laatste paar jaren dat hij op hoog niveau rijdt."

Van den Berg benadrukt zo hoe cruciaal Campenaerts is voor Visma-Lease a Bike. Het belang van zijn rol wordt soms misschien onderschat. Bij Van den Berg bestaat in elk geval geen enkele twijfel. "Daar kunnen ze echt op bouwen." Campenaerts is dus zo'n renner die cruciaal is voor het geheel, waardoor anderen ook hun kwaliteiten kunnen tonen.

Campenaerts heeft specifieke rol

Lees ook... Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"
De knecht van Vingegaard heeft zich gevonden in zijn rol. Campi is misschien niet de grote vedette maar wel iemand die de ploeg in een grote ronde compleet maakt. Nochtans zou je voor zo'n belangrijke rol eerder kijken naar een klimmer als Kuss, maar het is Campenaerts die deze taak met zijn ervaring op zich neemt.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Victor Campenaerts
Lars Van Den Berg

Meer nieuws

Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren" Naast de fiets

Mooi eerbetoon voor Ludo Dierckxsens: "Brede glimlach op onze lippen toveren"

13:00
Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

Grote vraagtekens bij vele valpartijen bij UAE: is er een probleem?

12:00
🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

🎥 Nieuwe leider in de Giro d'Italia heeft opvallende weddenschap lopen

10:57
Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

Outsider of titelkandidaat? Waanzinnige voorjaar van Belg moet climax krijgen op WK

10:00
Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

19:35
🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

18:36
Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

08:00
Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

Jurgen Foré heeft bijzondere missie richting volgend seizoen bij Soudal Quick-Step

07:30
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

20:35
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

16:50
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

15:50
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

14:50
🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

13/05
🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

13/05
Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

13/05
Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

13/05
🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

12/05
Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

13/05
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

13/05
Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

13/05
Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

13/05
In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

13/05
Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

12/05
Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

12/05
Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

12/05
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

12/05
LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

12/05
Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

12/05
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

12/05
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

12/05
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

12/05
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

12/05
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

12/05
Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

12/05
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

12/05
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

12/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Wout Van Aert Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Arnaud De Lie Bobbie Traksel Tim Heemskerk Jasper Stuyven Van Eetvelt Lennert Milan Menten Patrick Evenepoel Thibau Nys Jip Van Den Bos Sven Nys Wilfried Peeters Thibau Nys Philippe Gilbert Arvid De Kleijn Mathieu Van Der Poel

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved