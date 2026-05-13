🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

Florian Vermeersch en Wout van Aert zijn elkaar onlangs niet tegengekomen op de weg maar op gravel. Ze deden immers allebei mee aan de Marly Grav Race. Van Aert won, Vermeersch kwam ten val.

Florian Vermeersch en Wout van Aert hebben allebei de gravelkoers in Valkenburg kleur gegeven. Ze maakten beiden deel uit van de kopgroep die de finale aanvatte. Achter de solerende Van Aert liet Vermeersch zich wat in de luren leggen in de sprint van de achtervolgers. Daardoor eindigde Vermeersch achter Ottema en viel hij van het podium.

Het verloop van de koers had ook wel een zekere impact op Vermeersch. We weten dat de wereldkampioen gravelbiken ten val is gekomen. Ondertussen gaan hier ook beelden van rond op sociale media. Zo is te zien hoe Van Aert goed een bocht aansnijdt. Vermeersch zit op de positie achter hem en glijdt onderuit. Een val was onvermijdbaar.

Van Aert kijkt achterom na val Vermeersch

Belgisch kampioen Niels Vandeputte slaagde er nog in om Vermeersch te ontwijken en zo te vermijden dat hij zelf tegen het gravel ging. Terwijl de andere renners uit het groepje weer op gang kwamen, had Vermeersch nog tijd nodig om een probleem aan zijn fiets te herstellen. Van Aert keek ook achterom omdat hij hoorde dat er iets gebeurde.

Que ce soit sur Paris Roubaix ou la manche de coupe du monde de Gravel, Wout Van Aert fait tomber tous les champions du monde. pic.twitter.com/hkufrtYNgi — 🅰ntoine VAYER 📸🖋️ (@festinaboy) May 11, 2026

Uiteindelijk is Vermeersch toch weer kunnen terugkeren in de kopgroep en kon hij nog een belangrijke rol spelen. Het is wel zo dat Vermeersch in de laatste twee koersen die Van Aert reed en won tegen de vlakte is gegaan. Vermeersch kwam in Parijs-Roubaix immers ook ten val in het Bos van Wallers. Deze keer leek het wel minder erg.



Lees ook... 🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"›

Vermeersch valt net als op weg naar Roubaix

In Parijs-Roubaix haalde Vermeersch immers de aankomst niet. Elke valpartij blijft wel een impact op het lichaam, het is dus moeilijk te veronderstellen of het de UAE-man enigszins gehinderd heeft. Op sociale media doen vergelijkingen met Pogacar ook wel de ronde, omdat Vermeersch zijn regenboogtrui droeg.