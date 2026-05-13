Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert
Florian Vermeersch en Wout van Aert zijn elkaar onlangs niet tegengekomen op de weg maar op gravel. Ze deden immers allebei mee aan de Marly Grav Race. Van Aert won, Vermeersch kwam ten val.

Florian Vermeersch en Wout van Aert hebben allebei de gravelkoers in Valkenburg kleur gegeven. Ze maakten beiden deel uit van de kopgroep die de finale aanvatte. Achter de solerende Van Aert liet Vermeersch zich wat in de luren leggen in de sprint van de achtervolgers. Daardoor eindigde Vermeersch achter Ottema en viel hij van het podium.

Het verloop van de koers had ook wel een zekere impact op Vermeersch. We weten dat de wereldkampioen gravelbiken ten val is gekomen. Ondertussen gaan hier ook beelden van rond op sociale media. Zo is te zien hoe Van Aert goed een bocht aansnijdt. Vermeersch zit op de positie achter hem en glijdt onderuit. Een val was onvermijdbaar.

Van Aert kijkt achterom na val Vermeersch

Belgisch kampioen Niels Vandeputte slaagde er nog in om Vermeersch te ontwijken en zo te vermijden dat hij zelf tegen het gravel ging. Terwijl de andere renners uit het groepje weer op gang kwamen, had Vermeersch nog tijd nodig om een probleem aan zijn fiets te herstellen. Van Aert keek ook achterom omdat hij hoorde dat er iets gebeurde.

Uiteindelijk is Vermeersch toch weer kunnen terugkeren in de kopgroep en kon hij nog een belangrijke rol spelen. Het is wel zo dat Vermeersch in de laatste twee koersen die Van Aert reed en won tegen de vlakte is gegaan. Vermeersch kwam in Parijs-Roubaix immers ook ten val in het Bos van Wallers. Deze keer leek het wel minder erg.

Vermeersch valt net als op weg naar Roubaix

In Parijs-Roubaix haalde Vermeersch immers de aankomst niet. Elke valpartij blijft wel een impact op het lichaam, het is dus moeilijk te veronderstellen of het de UAE-man enigszins gehinderd heeft. Op sociale media doen vergelijkingen met Pogacar ook wel de ronde, omdat Vermeersch zijn regenboogtrui droeg.

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
