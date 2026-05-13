In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

Bij Flanders-Baloise probeert Henri Vandenabeele (26) zijn carrière te herlanceren. Na bijna drie maanden zonder wedstrijden komt hij in de Ronde van Hongarije weer aan de start.

Voor Henri Vandenabeele (26) is het bij Flanders-Baloise zijn laatste kans om zijn carrière te redden dit jaar, nadat hij vorig jaar geen nieuw contract meer kreeg bij Lotto. Maar midden februari liep het mis toen hij ten val kwam in de eerste etappe van de Ruta del Sol.

Hij brak onder meer zijn sleutelbeen, maar scheurde ook de ligamenten van zijn schouder. In de Ronde van Hongarije (13 tot 17 mei) maakt hij zijn rentree. "Ik heb er net een stage van twee weken opzitten in Tenerife", zegt hij op de ploegwebsite.

Wat verwacht Vandenabeele van rentree in Hongarije?

"En of ik blij ben dat ik opnieuw kan koersen. Het gevoel op training is goed, de ene dag al wat beter dan de andere. Na een lange duurtraining speelt de schouder nog wat op, maar het valt mee. Deze vijfdaagse biedt me mogelijkheden om het koersritme terug te vinden."

"Wat ik ervan verwacht? Probleemloos deze ronde kunnen uitrijden, zou al een zeer grote stap in de goede richting zijn. In het prille voorjaar was ik echt goed en er zat nog rek op. Dat niveau opnieuw benaderen en hopelijk verbeteren zou mooi zijn."



"Stap voor stap wil ik opklimmen naar mijn allerbeste niveau. Dit seizoen kan er nog veel. De ploeg draait op volle toeren. Het BK in Brasschaat biedt met Tom Crabbe mogelijkheden. Daar werken we met zijn allen naar toe", verwijst hij naast de 20-jarige revelatie die al vijf keer won.