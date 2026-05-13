🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

Remco Evenepoel heeft een best wel opvallende keuze gemaakt. Philippe Gilbert staat volledig achter de beslissing om geen voorbereidingskoersen te rijden in de aanloop naar de Tour de France. Zo ontloopt Evenepoel kort voor de Tour eventuele kritiek.

Het wordt zo dus een atypische voorbereiding voor Evenepoel, zonder het rijden van andere rittenkoersen kort voor de Tour. Gilbert had al laten blijken dat hij het eens was met die beslissing. In Dans le Peloton op RTL sports gaat de voormalige renner er nog dieper op in. Hij wijst erop dat Evenepoel al veel gegeven heeft in het voorjaar.

Hij begon er immers al vroeg aan in Spanje en daarna kwamen de klassiekers. "Voor dit type renner zijn er qua voorbereidingskoersen op de Tour de France twee keuzes. Er is de Ronde van Zwitserland, waar Pogacar naartoe gaat. Die kun je beter mijden. Daarnaast heb je de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Seixas gaat daarnaartoe."

Vroegere Dauphiné niet geschikt voor Evenepoel

Gilbert vindt de vroegere Dauphiné geen geschikte wedstrijd voor Evenepoel. "Het is een echte klimmerskoers, waar Remco in moeilijkheden zou komen. Op basis van de startlijst denk ik dat Seixas zonder al te veel problemen die koers gaat winnen. Als Remco tweede zou eindigen, moet hij aan de Tour de France beginnen met alweer veel kritiek."

"J'étais complètement en accord avec cette décision" - Philippe Gilbert valide le changement de programme de Remco Evenepoel mais le verrait bien essayer d'aller chercher le maillot de champion de Belgique. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/AWAkRl9Tvq — RTL sports (@RTLsportsbe) May 12, 2026

Door geen voorbereidingskoersen te rijden, kan Evenepoel wat aan de druk ontsnappen en hopelijk fris aan de start van de Tour komen. "Remco is ook een man van kampioenschappen. Ik denk dat hij aan de start van de BK-wegrit zal staan. Hij zou graag aan de start van de Tour staan in de tricolore." Dan moet hij winnen in Brasschaat.





Toppers met verschillende voorbereidingen richting Tour

Er zijn veel verschillende soorten voorbereidingen mogelijk in de aanloop naar de Tour. Evenepoel doet het dus zonder voorbereidingskoersen en Pogacar met enkel de Ronde van Zwitserland. Vingegaard is momenteel al actief in de Giro en gaat wellicht rechtstreeks door naar de Tour.