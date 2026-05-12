LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui
Alpecin-Premier Tech en Lotto-Intermarché zijn met Kaden Groves en Arnaud De Lie allebei hun kopman kwijt in de Giro. De ritzege in de vierde etappe was voor Jhonatan Narvaez, Giulio Ciccone is de nieuwe roze trui.
Narvaez wint vierde rit, Ciccone nieuwe roze trui
Movistar nam de vierde etappe in de Giro stevig in handen voor hun sprinter Aular op de enige beklimming van de dag, die 14 kilometer lang was. Sprinters zoals Milan, Lund Andresen en Magnier moest allemaal lossen, net als roze trui Silva. Er zou dus ook een nieuwe roze trui komen.
Aan de Red Bull KM pakte Christen de volle buit van zes seconden, Pellizzari en Ciccone namen ook vier en twee seconden. Movistar bleef de koers controleren, maar Christen viel op 1,7 kilometer van de streep nog aan. De Zwitser nam meteen een stevige voorsprong en leek te gaan winnen.
Sobrero reed voor ploegmaat Ciccone het laatste gaatje dicht voor de sprint. Aular ging van te vroeg aan, Ciccone kwam er niet overheen. Narvaez kwam er echter met veel macht over en won de vierde etappe. Ciccone werd derde en pakte nog vier seconden, waardoor hij ook de nieuwe roze trui wordt. Van Eetvelt werd zevende in de sprint.
🚴🇮🇹 | Jhonatan Narvaez zorgt voor licht in de duisternis bij UAE. Na een hele vermakelijke etappe pakt hij de winst. En is het roze inderdaad voor Ciccone? 👚 #GirodItalia— Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 12, 2026
Arnaud De Lie gooit de handdoek in de ring
De maagproblemen van Arnaud De Lie waren nog altijd niet opgelost na de eerste rustdag in de Giro. De kopman van Lotto-Intermarché zei zelf voor de vierde etappe dat hij weinig energie in de benen had en dat voorspelde weinig goeds.
Net als in de voorbije ritten reed De Lie vaak achteraan het peloton en op de enige beklimming van de dag moest hij vroeg lossen. Op zo'n 31 kilometer van de streep gooide De Lie dan de handdoek in de ring. Hij zag wellicht geen kans meer op beterschap en zal zich nu focussen op zijn herstel en de voorbereiding op de Tour (4 tot 26 juli).
Groves verlaat de Giro
Met rugnummer 1 was Kaden Groves, de kopman Alpecin-Premier Tech, aan de Giro gestart in Bulgarije. In de massasprint op dag één ging het echter al mis voor de Australiër. Hij was betrokken bij de zware valpartij en hield er schaafwonden op zijn beide schouders, onderrug en elleboog aan over.
Groves was echter nog hoopvol voor de start van de tweede etappe, hij droomde nog van de paarse puntentrui. "Het is natuurlijk nog een lange weg tot in Rome en hopelijk kan ik nog wat inlopen", zei hij bij Sporza. Die droom zal Groves nu echter moeten opbergen, in de vierde etappe gaf hij na zo'n 40 kilometer op.
Soudal Quick-Step sloeg al twee keer toe met Paul Magnier in de Giro en krijgt in de eerste etappe in Italië misschien al een derde kans. De vierde etappe is slechts 138 kilometer lang en gaat van Catanzaro naar Cosenza.
Lange beklimming in finale enige hindernis in vierde etappe
Meteen na de start lopen de eerste zes kilometer licht bergop, daarna volgen zo'n 75 vlakke kilometers aan de kust. Op zo'n 60 kilometer van de streep duikt de enige hindernis van de dag op, maar voor de sprinters wel een stevige.
De Cozzo Tunno is zo'n 14 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 5,9%. Na de top blijft de beklimming ook nog even doorlopen, pas daarna begint de afdaling. In het midden van die afdaling ligt ook nog een stukje bergop.
Voor sprinters die bergop niet zullen kunnen volgen, zal het ook nog moeilijk zijn om terug te keren. De laatste tien kilometer lopen ook nog lichtjes bergop, de laatste rechte lijn loopt omhoog aan zo'n 3,7%.
Overleven de sprinters of krijgen vluchters eerste kans in de Giro?
De finale, met de zware beklimming, lijkt toch te zwaar te worden voor sterke sprinters zoals Jonathan Milan of Dylan Groenewegen. En dat geldt wellicht ook voor Paul Magnier, terwijl Tobias Lund Andresen en Kaden Groves wel zouden kunnen overleven.
Een kopgroep kan ook zeker een kans maken en dan is het moeilijk te voorspellen wie een kans maakt. Sterke renners zoals Ganna, Christen, Scaroni of zelfs roze trui Silva zijn dan ook kanshebbers.
