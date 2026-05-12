Jeroen Deheegher
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui
Lennert Van Eetvelt sprintte in de vierde etappe van de Giro naar de zevende plaats. De kopman van Lotto-Intermarché blijft dromen van de roze trui, maar beseft ook dat het moeilijk wordt.

In de tweede etappe was Lennert Van Eetvelt al eens dicht bij een ritzege en de roze trui, maar toen werden hij, Jonas Vingegaard en Giulio Pellizzari in de slotkilometer nog ingerekend door een uitgedund peloton. 

Ook in de vierde etappe werd het peloton stevig uitgedund, Movistar nam het initiatief op de lange beklimming voor hun sprinter Aular. Bijna alle andere sprinters, zoals Milan, Magnier en Lund Andresen werden gelost. 

Van Eetvelt was verrast dat Movistar het peloton zo stevig kon uitdunnen, een peloton van slechts 42 renners kon sprinten voor de overwinning. Narvaez was duidelijk de sterkste, Van Eetvelt gooide zich er ook tussen. 

Van Eetvelt komt tekort in de sprint tegen Narvaez

Het werd uiteindelijk een zevende plaats voor Van Eetvelt. "Iemand als Narvaez is sowieso sneller dan ik, dus ik ben blij met mijn zevende plek vandaag", zei Van Eetvelt dan ook eerlijk achteraf bij Sporza

Na vier dagen Giro staat Van Eetvelt ook zevende in het klassement, op tien seconden van nieuwe roze trui Ciccone. Van Eetvelt mag nog altijd dromen van roze, maar hij beseft ook dat het bijzonder moeilijk wordt. 

"Ik denk dat de kans daarop met de dag kleiner wordt. Als ik niet moet lossen, zal ik niet lossen. We bekijken het dag per dag, want morgen zal het weer lastig worden", besloot Van Eetvelt nog. 

Veel kanshebbers op roze trui, weinig kansen voor Van Eetvelt

Dat de roze trui moeilijk wordt, heeft twee redenen. Ten eerste omdat er net als Van Eetvelt nog achttien andere renners op tien seconden van de roze trui staan, zij ruiken dus ook hun kans om de leiderstrui eens te dragen. 

Ten tweede is er ook het parcours. De vijfde etappe woensdag is heuvelachtig en lijkt voorbestemd te zijn voor vluchters. De zesde etappe naar Napoli is dan weer bijna helemaal vlak en wordt dan weer iets voor sprinters. 

Volgt Eetvelt opnieuw Vingegaard en Pellizzari bergop?

Vrijdag in de zevende etappe staat de eerste aankomst bergop op het programma. Na 244 kilometer ligt de aankomst dan op Blockhaus (13,4 km aan gemiddeld 8,5%). En dan zijn de klassementsrenners aan zet. 

Van Eetvelt kon in de tweede etappe dan wel Vingegaard en Pellizzari volgen, maar dat was slechts op een beklimming van 3,9 kilometer aan gemiddeld 6,6%. Blockhaus wordt dan ook een stuk lastiger. 

Als Van Eetvelt daar de roze trui wil pakken, dan zal hij Vingegaard en Pellizzari moeten kunnen volgen en ook kloppen. Zijn grootste kans op de roze trui wordt dan ook de vijfde etappe, als hij de vrijheid zal krijgen van onder meer Visma-Lease a Bike. 

Voor Van Eetvelt is de roze trui echter niet het grootste doel in de Giro, wel een etappezege. Nu Arnaud De Lie uit de Giro is verdwenen, zal alle druk ook op zijn schouders komen om dat doel te bereiken voor de Belgische ploeg. 

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

