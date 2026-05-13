Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Jonas Vingegaard zorgt enigszins voor onbegrip en verbazing in de Giro. Meestal wil een topfavoriet zo laat mogelijk de leiderstrui pakken, maar Vingegaard lijkt nu al op jacht naar het roze.

In de vierde etappe van Catanzaro naar Cosenza heeft Vingegaard meegespurt aan een tussensprint voor de bonificatieseconden. In het Eurosport-programma Kop over Kop hebben ze daar met verbazing naar gekeken. Afgezien van enkele luttele seconden is het niet zo dat Vingegaard met een achterstand kampt ten opzichte van concurrenten.

"Waarom Vingegaard meesprint? Omdat hij de roze trui wil", laat Jip van den Bos er geen twijfel over bestaan. "Anders ga je niet meespringen." Vooral bij Bobbie Traksel is er veel onbegrip over deze actie. "Ik snap er helemaal niets van", reageert de ex-renner. "Het ergste is nog dat hij de inspanning levert maar de seconden niet heeft." 

Vingegaard grijpt naast bonificatieseconden

Inderdaad: er waren nog slechts twee seconden over en Jan Christen ging daarmee aan de haal. "Als je dan toch meesprint, zorg dan ook dat je de seconden pakt", is Traksel streng. Van den Bos vraagt zich af of Vingegaard snel in het roze komt te staan. Dat zou vandaag al kunnen, maar zeker de aankomst op de Blockhaus is een mogelijkheid.

Die komt eraan in rit 7. Het is niet de eerste opmerkelijke actie van Vingegaard, want hij viel ook al aan op het eerste klimmetje in de Giro. "Hij lijkt er heel veel zin in te hebben", is de indruk van Van den Bos. Ploegleider Marc Reef betreurt op de site van Visma-Lease a Bike dat Vingegaard geen boni's pakte, maar zegt dat het belangrijkste was om veilig te finishen.

Vingegaard doet het zelden

Meestal doet Vingegaard niet mee voor bonificatieseconden, maar hij kan er zich wel voor opladen als de situatie hierom vraagt. In rit 19 van de Vuelta van 2025 vergrootte hij zijn voorsprong op Almeida door vier seconden te pakken aan een tussensprint in Salamanca. Boni's pakken natuurlijk ook door een rit te winnen.

