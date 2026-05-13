Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Aan Victor Campenaerts zal het niet gelegen hebben. Het rijgedrag van andere renners die samen met hem in de kopgroep verzeilde in de vijfde Giro-rit, werkte wel op de heupen. Het beviel voormalig renner Karsten Kroon helemaal niet.

Na een intense strijd om in de ontsnapping van de dag te geraken, vormde zich een kopgroep van dertien man in de Giro. Victor Campenaerts had met zijn krachten gewoekerd om er toch maar bij te zijn vooraan. Dat was hem ook gelukt. Eulalio, Tarozzi, Rafferty, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Arrieta, Narvaez, Tjotta, Scaroni en Silva waren zijn metgezellen.

Eens ze allemaal waren aangesloten vooraan, volgde een lang tussenstuk en kwam de wedstrijd wel voor een tijd vast te liggen. Het werd een klassiek beeld van een kopgroep tegen het peloton. In het peloton zette Lidl-Trek Amanuel Ghebreigzabhier op kop van het peloton om de vlucht onder controle te houden. Dat deed hij in zijn eentje.

Eén man van Lidl-Trek knapt het werk op

Tijdens de Eurosport-uitzending maakte co-commentator Karsten Kroon er zich druk in. Het waren immers dertien steengoede renners die vooraan reden. Toch schommelde hun voorsprong de hele tijd slechts tussen de twee en de drie minuten. Dit terwijl het eigenlijk dertien tegen één was, want Ghebreigzabhier kreeg van niemand hulp.

"Ik vind het onnozel van de koplopers", was Kroon streng voor de vluchters. "Als ze nu met hun dertien praten en ronddraaien, rijden ze een veel grotere voorsprong bij mekaar. Je kunt verwachten dat Red Bull er dan een paar mannetjes zou bijzetten, maar dan heb je het tenminste geprobeerd." Red Bull zou later in de rit inderdaad nog gaan werken.

Campenaerts krijgt weinig medewerking

Kroon heeft zeker een punt. Op een gegeven moment gebaarde Campenaerts ook met zijn elleboog om over te nemen en dat gebeurde maar mondjesmaat. Vooraan waren renners zich aan het sparen voor de finale en in het peloton eigenlijk ook. Op dat vlak was het een vrij teleurstellende fase van de wedstrijd.