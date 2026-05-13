Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Giro-renners uit groep Campenaerts krijgen er flink van langs: "Ik vind het onnozel van hen"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Aan Victor Campenaerts zal het niet gelegen hebben. Het rijgedrag van andere renners die samen met hem in de kopgroep verzeilde in de vijfde Giro-rit, werkte wel op de heupen. Het beviel voormalig renner Karsten Kroon helemaal niet.

Na een intense strijd om in de ontsnapping van de dag te geraken, vormde zich een kopgroep van dertien man in de Giro. Victor Campenaerts had met zijn krachten gewoekerd om er toch maar bij te zijn vooraan. Dat was hem ook gelukt. Eulalio, Tarozzi, Rafferty, Milesi, Rubio, Turner, Garofoli, Arrieta, Narvaez, Tjotta, Scaroni en Silva waren zijn metgezellen.

Eens ze allemaal waren aangesloten vooraan, volgde een lang tussenstuk en kwam de wedstrijd wel voor een tijd vast te liggen. Het werd een klassiek beeld van een kopgroep tegen het peloton. In het peloton zette Lidl-Trek Amanuel Ghebreigzabhier op kop van het peloton om de vlucht onder controle te houden. Dat deed hij in zijn eentje.

Eén man van Lidl-Trek knapt het werk op

Tijdens de Eurosport-uitzending maakte co-commentator Karsten Kroon er zich druk in. Het waren immers dertien steengoede renners die vooraan reden. Toch schommelde hun voorsprong de hele tijd slechts tussen de twee en de drie minuten. Dit terwijl het eigenlijk dertien tegen één was, want Ghebreigzabhier kreeg van niemand hulp.

"Ik vind het onnozel van de koplopers", was Kroon streng voor de vluchters. "Als ze nu met hun dertien praten en ronddraaien, rijden ze een veel grotere voorsprong bij mekaar. Je kunt verwachten dat Red Bull  er dan een paar mannetjes zou bijzetten, maar dan heb je het tenminste geprobeerd." Red Bull zou later in de rit inderdaad nog gaan werken.

Campenaerts krijgt weinig medewerking

Lees ook... 🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!
Kroon heeft zeker een punt. Op een gegeven moment gebaarde Campenaerts ook met zijn elleboog om over te nemen en dat gebeurde maar mondjesmaat. Vooraan waren renners zich aan het sparen voor de finale en in het peloton eigenlijk ook. Op dat vlak was het een vrij teleurstellende fase van de wedstrijd. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Victor Campenaerts

Meer nieuws

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

🎥 Koers UPDATE: Merlier bedankt twee mensen specifiek na zege, ongeziene en krankzinnige finale in Giro!

18:36
Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk Analyse

Van Vingegaard en Visma-Lease a Bike naar Red Bull en Evenepoel: groot vraagteken over contract Heemskerk

20:35
🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

🎥 Beelden gaan rond van valpartij Florian Vermeersch in het zog van Wout van Aert

16:50
Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

Nederlandse renner koerst al zeven maand niet: onder meer gebroken neus nadat tiener hem KO slaat

15:50
Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

14:50
🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

🎥 Gilbert steunt verrassende aanpak Evenepoel heel fel: "Anders met kritiek naar Tour de France"

13:05
🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

12:05
Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

11:06
Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

10:20
🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

12/05
Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

09:20
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

08:20
Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

07:50
Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

07:20
In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

07:00
Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

12/05
Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

12/05
Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

12/05
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

12/05
LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

12/05
Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

12/05
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

12/05
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

12/05
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

12/05
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

12/05
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

12/05
Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

12/05
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

12/05
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

12/05
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

12/05
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

11/05
"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

11/05
De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

11/05
Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

11/05
Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

11/05
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

11/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Arnaud De Lie Remco Evenepoel Tim Merlier Bobbie Traksel Milan Menten Jasper Stuyven Van Eetvelt Lennert Tim Heemskerk Florian Vermeersch Wilfried Peeters Mathieu Van Der Poel Arjen Livyns Filippo Baroncini Nathan Van Hooydonck Stan Dewulf Wilco Kelderman Jordi Meeus

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved