Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Altijd interessant als er plannen worden aangekondigd. Sven Nys heeft nieuws over zijn zoon Thibau Nys, die na zijn operatie al even weer aan het trainen is.

In Het Laatste Nieuws geeft Sven Nys een nieuwe update over Thibau. Wat blijkt? Het gaat behoorlijk goed met hem. "Hij is mee op stage geweest met onze crossploeg naar Altea en traint nu toch al ruim drie weken 25 à 30 uur per week", vermeldt Sven. "Mét het nodige volume en zonder pijnlijke of hinderlijke reactie in die geopereerde linkerknie."

Dat is toch wel positief nieuws. Weer op de fiets zitten of pijnvrij kunnen trainen is toch nog wel een verschil. Dit betekent dat Thibau wellicht het schema zoals dat momenteel is vooropgesteld kan afwerken. "Als alles verder verloopt volgens plan, maakt hij op 14 juni zijn debuut in de GP van Gippingen en rijdt hij aansluitend ook de Ronde van Zwitserland."

Sven Nys ziet mogelijkheden voor Thibau op WK

Dat is dan al geregeld. De bedoeling is om er dan nog een mooi seizoen van te maken, met misschien het WK op een parcours dat hem ligt. "Aan potentiële kandidaten, in dienst van de twee superkopmannen die daar willen scoren, ontbreekt het natuurlijk niet. Maar mogelijk levert die lange inactiviteit hem straks extra frisheid op", denkt Sven.

Thibau Nys heeft al enkele periodes met zware blessurezorgen moeten doormaken. In 2021 heeft hij zijn sleutelbeen gebroken bij een val in de Wereldbeker veldrijden in Waterloo. Een jaar later kampte hij met rugproblemen. Na aanhoudende pijnklachten moest hij dit jaar dus zijn knie laten opereren, waardoor het wachten is op zijn eerste wegkoers.

Thibau Nys rijdt dit jaar nog de Vuelta



Die knieblessure hield Thibau Nys dus weg van de Ardennenklassiekers en de Giro. Al blijkt nu dat hij de Giro sowieso niet zou gereden hebben. De enige grote ronde op het programma van Nys in 2026 is zo dus de Vuelta. Thibau leeft ook mee met ploegmaat Albert Philipsen die onlangs ten val kwam op training.