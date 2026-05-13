🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

Wout van Aert is een idool voor iemand die al met hem samen heeft gekoerst. Van Aert is dus geen onbekende voor Matisse Van Kerckhove.

Het 19-jarige talent rijdt nu nog voor de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike, maar zal volgend jaar overgeheveld worden naar de WorldTour-ploeg. Hij wordt dus stilaan klaar geacht voor het grote werk. Van Kerckhove heeft vorig jaar al een keer samen gereden met Van Aert. Dat gebeurde in augustus in de Ronde van Duitsland.

Onder meer hierover is Van Kerckhove geïnterviewd in Café Vélo, op het YouTube-kanaal van Ciclismo Internacional. "Het was iets ongelooflijks. Ik herinner me dat ik in de bergen trainde en mijn coach me belde om te vragen: "Wat heb je het liefst, de Ronde van Slovakije rijden of de Ronde van Duitsland met Wout doen?" Het antwoord laat zich raden.

Van Kerckhove nerveus in bijzijn van Van Aert

"Het meemaken was ongelooflijk", aldus Van Kerckhove, die al vijftien jaar in Catalonië woont. Er was niet alleen de ervaring van de koers, maar natuurlijk ook de hele beleving er om heen. Het was wel iets nieuws voor hem om in het bijzijn van Van Aert te vertoeven. "Ik herinner me dat ik tegenover hem aan de eettafel zat. Ik was erg nerveus."

Dat kunnen we ons voorstellen. Van Kerckhove duidt immers Van Aert aan als de wielrenner die hij als een idool omschrijft. Over het meest memorabele moment in het wielrennen de laatste jaren hoeft Van Kerckhove ook niet lang na te denken: "Van Aert die Paris-Roubaix wint." Van Kerckhove was erbij omdat hij de U23-koers reed.

Jong talent viert mee met Van Aert

Lees ook... Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen›

Heeft hij dan ook meegevierd? "Ja, heel erg. Het was een echt feest." Ze hadden vorig jaar ook samen de kasseistroken van Parijs-Roubaix verkend. Toen ze samen in Duitsland koersten, was Van Kerckhove nog maar achttien. Ondertussen is hij een jaartje ouder en werd hij onlangs Belgisch kampioen tijdrijden bij U23.