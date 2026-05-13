Toptransfer! Ex-coach Vingegaard na vertrek bij Visma nu binnengehaald door Red Bull (voor Remco?)

Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
Ze hebben bij Red Bull weer een gekende naam binnengehaald. De staf is versterkt door de ex-coach van Jonas Vingegaard, namelijk Tim Heemskerk. Gaat die in de toekomst Remco Evenepoel trainen? De timing van de overstap van Heemskerk lijkt niet toevallig.

In februari 2026 werd het vertrek van Tim Heemskerk bij Visma-Lease a Bike aangekondigd. Heemskerk beweerde zelf dat hij zijn creativiteit en passie de laatste tijd moeilijker kwijt kon. Hij kreeg daarna zware kritiek van voormalig wielrenner Thomas Dekker, die zijn landgenoot ervan beschuldigde om steeds een groter ego te krijgen.

In elk geval heeft Heemskerk enige tijd voor zichzelf genomen en enkele maanden later stapt hij over naar Red Bull-BORA-hansgrohe, toch wel een grote concurrent. Red Bull kondigt op zijn site aan dat Heemskerk zal werken onder hoofdtrainer Wakefield en het management van de training van bepaalde WorldTour-renners onder zijn hoede krijgt.

Heemskerk een aanwinst voor Red Bull-staf

Zak Dempster (foto), Chief of Sports, is verheugd over de komst van Heemskerk. "We zijn blij dat we Tim bij onze groep coaches kunnen verwelkomen. Hij brengt nuttige ervaring mee door het werken met renners voor grote ronden en zal een aanwinst zijn voor onze performance staf. We blijven bouwen aan een omgeving met diepe ervaring."

Dempster is ervan overtuigd dat Heemskerk goed bij Red Bull zal passen en ook weer een ander perspectief toevoegt aan de cultuur van samenwerking bij het team. Hoewel Red Bull hier met geen woord over rept, lijkt het niet uitgesloten dat Heemskerk de trainer wordt van Remco Evenepoel. Dan Lorang, de coach van Remco, vertrekt na de Tour.

Na acht jaar Visma naar Red Bull


In elk geval zet Heemskerk een belangrijke stap. Na een eigen actieve carrière werd hij bondscoach mountainbike. Daarna volgde een periode van acht jaar als performance coach bij Visma-Lease a Bike, met een belangrijke rol in de begeleiding van Vingegaard. Nu volgt een nieuwe uitdaging bij de ploeg van Remco.

