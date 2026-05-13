Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn ook op hun beurt al eens in de prijzen gevallen. Toegegeven: dat hebben ze wel volledig aan hun vader te danken.

Wout van Aert heeft met een Instagrampost via verschillende foto's laten zien wat het leven voor hem heeft ingehouden sinds het winnen van Parijs-Roubaix. Ten eerste werd zijn overwinning gevierd bij de ploeg met frietjes. Van Aert is na die triomf op een welverdiende vakantie gegaan met Sarah, Georges en Jerome om te ontspannen.

Zijn goede vriend Jan Bakelants was ook niet weg te denken en heeft zelf de kassei eens in de lucht mogen steken. Dat zal dan wel de grote kassei geweest zijn. Op de volgende foto blijkt dat Van Aert een grote kassei heeft voor zichzelf maar dat er ook twee miniversies zijn voor kinderen Georges en Jerome. Zij hebben dus ook een aandenken.

Zege Van Aert in Roubaix vereeuwigd

Die zege van papa Wout is nu dus helemaal vereeuwigd. Daarna laat hij nog uitstapjes met de fiets zien en een bezoekje met de zoontjes aan een ijsjeswinkel. De laatste afbeeldingen verwijzen dan weer naar de deelname van de Kempenaar aan de Marly Grav Race, de gravelkoers in de buurt van Valkenburg die hij onlangs gewonnen heeft.

Het zijn dus niets dan gelukkige momenten momenteel voor Wout zelf en voor zijn hele gezin. We zijn blij om dat te zien. Zijn overwinning in Parijs-Roubaix zal door zijn zoontjes hun hele leven worden meegedragen. Niet alleen door de herinneringen die ze hebben van die dag, maar dus ook door die twee minikasseitjes als tastbaar bewijs.

Lees ook... 🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

Veel mooie momenten voor Wout en kinderen

Van Aert heeft samen met zijn kinderen al heel wat mooie momenten kunnen delen. Zo waren ze erbij in de Ronde van de Algarve in 2025. Voor hen zullen er in Portugal toch ook wel wat vakantievibes geweest zijn. In Siena vierden ze vorig jaar mee zijn ritzege in de Giro, maar niets gaat wellicht boven de rust thuis.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

🎥 Hij noemt Van Aert zijn idool en doet gezamenlijke viering uit de doeken: "Het was een echt feest"

12:05
Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

Miserie compleet bij Lotto-Intermarché: na opgave De Lie incasseert wielerploeg nieuwe opdoffer

11:06
Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

Sven Nys heeft nieuws over zoon Thibau Nys en verkondigt plannen

10:20
Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

Een enorm hard oordeel: "De Lie kan op zoek naar een mental coach"

09:20
Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

Actie van Vingegaard stuit op groot onbegrip: "Ik snap er helemaal niets van"

08:20
Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

Thibau Nys leeft mee met ploegmaat na vreselijk beeld en crash aan 80 per uur: "Bloed liep langs gezicht"

07:20
In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

In zijn seizoen van de laatste kans: talentvolle Belg maakt na drie maanden rentree

07:00
Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

Aparte voorbereiding op de Tour: Tim Merlier kent zijn programma

20:30
Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

Andere weg dan wereldtoppers: ex-wereldkampioen maakt duidelijke keuze

20:00
🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

🎥 Campenaerts onthult blessure van ploegmaat en is duidelijk over zijn vlog: "Dan stop ik ermee"

19:30
Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

Het stopt niet: Lotto-Intermarché dreigt nog een Belg te verliezen in de Giro

19:00
Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

Van Eetvelt sprint naar plek in de top tien, maar ziet probleem opduiken voor roze trui

18:25
Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

Dankzij Van Aert? CEO Plugge spreekt stevige taal over zoektocht Visma-Lease a Bike

12/05
LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

LIVE KOERS: UAE toch aan het feest in de Giro, Ciccone nieuwe roze trui

17:29
Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

Van kwaad naar erger? Arnaud De Lie heeft geen goed nieuws

16:00
Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

Wordt Magnier bedreiging voor Merlier in de Tour? Soudal Quick-Step heeft opvallend plan

14:20
Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

Domper voor Visma-Lease a Bike: Vingegaard verliest ploegmaat

13:30
"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

"Dan komt er vaak geen gesprek": Foré pakt uit met stevige waarschuwing voor managers

12/05
Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

Moet Vingegaard op zijn hoede zijn? Uitdager Pellizzari ziet groot voordeel in de Giro

12/05
Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

Na derde plaats in Parijs-Roubaix: Jasper Stuyven onthult drie doelen die hij nog wil afvinken

12/05
Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

Zeker niet wat het lijkt: Van Aert zet misvatting na nieuwe triomf recht

11/05
Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

Mooi moment met Campenaerts krijgt ook kritiek: Arnaud De Lie stevig aangepakt

12/05
Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

Peloton doet smeekbede aan topfavoriet Jonas Vingegaard in de Giro

12/05
Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

Frustratie bij Evenepoel omdat Vingegaard niet meewerkte: Campenaerts legt tactiek haarfijn uit

12/05
"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

"Kan er niet meer naar kijken": CEO Foré eerlijk over Soudal Quick-Step

11/05
📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

📷 Van Aert laat een traantje, Evenepoel is er al aan begonnen

11/05
De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

De ellende stopt niet: nieuwe tegenslag voor ploeg van Tadej Pogacar

11/05
Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

Dit jaar al naar de Tour? Paul Magnier spreekt klare taal over Tim Merlier

11/05
Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

Gevolgen voor Arjen Livyns door roze trui ploegmaat, maar hij kampt ook met probleem in de Giro

11/05
"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

"Wat denk je ermee te bereiken?" Campenaerts stelt zich vragen bij dure smaak Van der Poel

11/05
Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

Wielerfans trekken hun conclusies na nieuw succes Van Aert: "Mogen sterke Tour verwachten, wat een vertoning!"

11/05
Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

Opnieuw in actie: Soudal Quick-Step onhult plannen met Tim Merlier

11/05
"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

"Anders was Remco gebleven": Soudal Quick-Step ziet vader Evenepoel als schuldige van transfer

11/05
Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

Echte reden voor deelname Van Aert aan gravelrace? Van Hooydonck is eerlijk

11/05
Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

Nieuwe tactiek van Visma-Lease a Bike: ploegleider legt uit wat de bedoeling is

11/05
Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

Moet Van Eetvelt toch op klassement mikken in de Giro? Lotto-Intermarché is klaar en duidelijk

11/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Arnaud De Lie Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Tim Merlier Bobbie Traksel Remco Evenepoel Milan Menten Jasper Stuyven Van Eetvelt Lennert Tadej Pogacar Johan Bruyneel Wilfried Peeters Thijs Zonneveld Mathieu Van Der Poel Arjen Livyns Filippo Baroncini Nathan Van Hooydonck Wilco Kelderman Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Frank Houter Frank Houter over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved