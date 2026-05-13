Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn in de prijzen gevallen

Georges en Jerome, de zoontjes van Wout van Aert, zijn ook op hun beurt al eens in de prijzen gevallen. Toegegeven: dat hebben ze wel volledig aan hun vader te danken.

Wout van Aert heeft met een Instagrampost via verschillende foto's laten zien wat het leven voor hem heeft ingehouden sinds het winnen van Parijs-Roubaix. Ten eerste werd zijn overwinning gevierd bij de ploeg met frietjes. Van Aert is na die triomf op een welverdiende vakantie gegaan met Sarah, Georges en Jerome om te ontspannen.

Zijn goede vriend Jan Bakelants was ook niet weg te denken en heeft zelf de kassei eens in de lucht mogen steken. Dat zal dan wel de grote kassei geweest zijn. Op de volgende foto blijkt dat Van Aert een grote kassei heeft voor zichzelf maar dat er ook twee miniversies zijn voor kinderen Georges en Jerome. Zij hebben dus ook een aandenken.

Zege Van Aert in Roubaix vereeuwigd

Die zege van papa Wout is nu dus helemaal vereeuwigd. Daarna laat hij nog uitstapjes met de fiets zien en een bezoekje met de zoontjes aan een ijsjeswinkel. De laatste afbeeldingen verwijzen dan weer naar de deelname van de Kempenaar aan de Marly Grav Race, de gravelkoers in de buurt van Valkenburg die hij onlangs gewonnen heeft.

Het zijn dus niets dan gelukkige momenten momenteel voor Wout zelf en voor zijn hele gezin. We zijn blij om dat te zien. Zijn overwinning in Parijs-Roubaix zal door zijn zoontjes hun hele leven worden meegedragen. Niet alleen door de herinneringen die ze hebben van die dag, maar dus ook door die twee minikasseitjes als tastbaar bewijs.



Veel mooie momenten voor Wout en kinderen

Van Aert heeft samen met zijn kinderen al heel wat mooie momenten kunnen delen. Zo waren ze erbij in de Ronde van de Algarve in 2025. Voor hen zullen er in Portugal toch ook wel wat vakantievibes geweest zijn. In Siena vierden ze vorig jaar mee zijn ritzege in de Giro, maar niets gaat wellicht boven de rust thuis.