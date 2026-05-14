Na alle heisa over motoren die koers vervalsen: Flanders Classics heeft de oplossing

Na controverse in Romandië werkt Flanders Classics aan technologie die motoren minder impact moet geven op het koersverloop. Een slimme sensor met rood en groen licht moet motards helpen om voldoende afstand te houden van de renners.

Opnieuw discussie in Romandië

De kritiek op koersmotoren laaide opnieuw hoog op tijdens de Ronde van Romandië. Verschillende renners klaagden erover dat motoren te dicht voor het peloton of kopgroepen reden en zo een aerodynamisch voordeel creëerden. Vooral in beklimmingen of technische afdalingen kan slipstream van een motor een koerssituatie beïnvloeden.

Het was niet de eerste keer dat dergelijke beelden voor discussie zorgden. Ook in Milaan-Sanremo reden op de Poggio meerdere motoren vlak voor toppers als Tadej Pogačar en Tom Pidcock. Organisatoren zoeken daarom steeds nadrukkelijker naar oplossingen.

Jelle Wallays is regulator

Een van de mensen die zich daar dagelijks mee bezighoudt, is Jelle Wallays. De voormalige profrenner werkt vandaag als regulator bij Flanders Classics. Zijn taak bestaat erin de motoren in koers te begeleiden en erop toe te zien dat ze voldoende afstand houden van de renners.

Wallays legt uit hoe moeilijk dat soms is. “Als Pogacar aanvalt, wil elke fotograaf op de motor een foto. Dan moet ik aansturen: één per één”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Volgens hem is het cruciaal dat ze de koers niet beïnvloeden.

Fotografen versus televisiemotoren

Niet elke motor heeft dezelfde impact op de wedstrijd. Fotografen kunnen op bepaalde momenten worden beperkt via zogenaamde poolzones. Daar mogen slechts enkele fotografen tegelijk werken, waarna zij hun beelden delen met collega’s. Zo probeert men het aantal motoren voor de renners te beperken.

De grootste uitdaging blijven echter de televisiemotoren. Cameramensen moeten voortdurend dicht bij de koers rijden om livebeelden te maken. Dat maakt het moeilijk om altijd voldoende afstand te bewaren tussen motor en renners.

Sensor met rood en groen licht

Daarom werkt Flanders Classics aan een technologische oplossing. Op de televisiemotoren zou een sensor komen die de afstand tot de renners meet.

“De chauffeur krijgt een groen licht als hij genoeg afstand houdt en een rood licht als de renners te dichtbij komen”, zegt Wallays. Het systeem houdt ook rekening met de snelheid van de motor.

Bij een rood signaal weet de bestuurder dat hij moet versnellen om opnieuw voldoende ruimte te creëren. Daarmee hoopt Flanders Classics de invloed van motoren op het koersverloop sterk te verminderen.

