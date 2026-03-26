Geduld met klimaatactivist is op: "Die man dagvaarden, verschillende ploegen dienen waarschijnlijk klacht in"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het geduld met de klimaatactivist die nu al enkele jaren de koers teistert lijkt op. Hij zal gedagvaard worden, verzekert Christophe Impens van Golazo.

Impens reageert bij VTM NIEUWS op de valpartij die klimaatactivist Wouter Mouton veroorzaakte in de Ronde van Brugge. "Het is een ondoordachte actie die de renners en de koers in gevaar brengt. Er waren een heel pak ooggetuigen, alle motards zaten vlak voor het gebeuren. De motards en het peloton zijn in de remmen moeten gaan."

Met alle gevolgen van dien: veel renners belandden in de graskant, sommigen waren er erger aan toe. We zagen voornamelijk Juan Sébastian Molano lang op het asfalt zitten en misbaar maken. "Gelukkig zijn er geen zwaar geblesseerden", stelt Impens. "Er zijn vier ploegen betrokken bij de valpartij: UAE, Uno-X, Astana en Decathlon."

Veel ooggetuigen na val in Ronde van Brugge

Kort na de koers was al duidelijk dat de organisatie klacht zou indienen maar leek UAE hiervoor te passen. Nu zouden toch verschillende ploegen wellicht klacht indienen. "De man had volgens ooggetuigen de intentie om zich vast te kleven aan de kasseien. We kunnen niets anders doen dan dit zeer ernstig nemen en die man dagvaarden."

Impens geeft toe dat het als organisatie moeilijk is om iets tegen dit soort individuen iets te beginnen. Wie op vrije voeten is, kan niet alleen zorgvuldig de plek van een actie bepalen maar ook de timing is belangrijk. "De man wacht tot alle wagens gepasseerd zijn en slaat dan toe op het 'foute' moment. Laat renners en sporters gerust."

Eerdere acties in grote koersen


Weinig kans dat Mouton naar deze oproep zal luisteren. Hij heeft eerder ook al acties voor het klimaat gevoerd tijdens de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik. Hij is zo allesbehalve een onbekende voor de koerswereld. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Ronde van Brugge

Meer nieuws

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

13:30
13:00
12:25
11:25
08:00
10:25
10:00
09:00
07:30
1
07:00
21:30
20:30
19:30
18:30
18:00
17:36
17:00
16:30
16:00
15:00
14:00
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
24/03
24/03
24/03
24/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tom Boonen Jan Bakelants Toon Aerts Yves Lampaert Silvan Dillier Edward Theuns Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Oliver Naesen Thomas Pidcock Thijs Zonneveld Tim Merlier David Van Der Poel Bert Van Lerberghe Jonas Rickaert Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved