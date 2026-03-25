José De Cauwer na valpartij veroorzaakt door klimaatactivist: "Word ik heel kwaad van"

In de Ronde van Brugge kwam Juan Sebastian Molano (UAE) ten val op een kasseistrook door een klimaatactivist. José De Cauwer wond er zich hard over op.

Op zo'n 28 kilometer van de streep zat Juan Sebastian Molano, vorig jaar winnaar van de Classic Brugge-De Panne, neer op de kasseien in de Ronde van Brugge. De Colombiaan van UAE Team Emirates-XRG maakte zich ook boos.

Molano valt door klimaatactivist

Even later werd ook duidelijk waarom. Een klimaatactivist stond op het parcours, maar sprong net voor het peloton weg. Een motor van de jury stond door de activist aan de kant van de weg, waar Molano dan op is gebotst.

Co-commentator José De Cauwer maakte zich boos over het voorval. "Als je renners doet vallen, ik weet het niet goed hoor. Maar ik word echt heel kwaad van zo'n dingen. En ze mogen hem écht eens goed straffen", zei hij bij VRT1.

"Jongens, wat is het probleem? Laat die renners toch hun werk doen", stelde De Cauwer. "De wereld staat in brand en dan kom je in Brugge betogen om een renner tegen de grond te werken."

Organisator dient klacht in

De klimaatactivist, Wouter Mouton, werd door de politie meegenomen en zal 12 uur bestuurlijk worden aangehouden. UAE Team Emirates-XRG dient geen klacht in, organisator Golazo zal dat wel doen.



