Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3

Soudal Quick-Step heeft zijn ploeg voor de E3 Saxo Classic voorgesteld. Met Jasper Stuyven en Dylan van Baarle komt The Wolfpack met twee kopmannen aan de start.

Het klassieke voorjaar is voor Soudal Quick-Step sinds dit seizoen opnieuw een grotere prioriteit. De E3 Saxo Classic is, ondanks de aanwezigheid van Mathieu van der Poel, misschien wel een van de weinige kansen op winst voor The Wolfpack.

Stuyven en Van Baarle kopmannen

Soudal Quick-Step brengt alvast een sterk zevental aan de start. Jasper Stuyven, in Milaan-Sanremo nog zevende, en Dylan van Baarle zijn de twee kopmannen. Voor Van Baarle wordt het zijn eerste koers sinds het openingsweekend.

Verder komen ook Casper Pedersen, vorig jaar nog vierde in de E3 Saxo Classic, Pepijn Reinderink, Dries Van Gestel, Warre Vangheluwe en Jonahtan Vervenne vrijdag aan de start in Harelbeke.

Soudal Quick-Step sterk blok tegen Van der Poel?

"Het wordt interessant om te zien hoe de koers zal verlopen met de dubbele beklimming van de Kwaremont", blikt ploegleider Tom Steels vooruit. Tot vorig jaar was er maar één beklimming, sinds dit jaar twee.



"We hebben een sterk team, met Jasper en Dylan als kopmannen. Dries Van Gestel kan een goede luitenant zijn in het laatste deel van de wedstrijd", besluit Steels nog.