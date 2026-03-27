Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

Net als in Milaan-Sanremo en de Ronde van Brugge komt Arnaud De Lie ook in de E3 Saxo Classic niet aan de start. Bij Lotto-Intermarché benadrukken ze echter dat er geen probleem is.

De GP de Denain was op 19 maart de laatste koers van Arnaud De Lie. Daar reed De Lie drie keer lek en werd hij pas 82ste. Sindsdien is De Lie spoorloos, pas zondag komt hij tijdens In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem weer aan de start.

Waar is Arnaud De Lie?

De Lie zal tien dagen niet gekoerst hebben tijdens het klassieke voorjaar. Bij Lotto-Intermarché wijzen ze echter op de enkeblessure die De Lie tijdens de winter heeft opgelopen, waardoor zijn voorbereiding niet ideaal was.

De voorbije week heeft De Lie zich vooral gefocust op goed trainen richting de komende weken. "Dat het stil rond hem lijkt, is geen slecht teken", zegt ploegleider Pieter Vanspeybrouck bij WielerFlits.

In Flanders Fields groot doel van De Lie

"Van wat ik hoor van iedereen die dicht bij hem staat, zit hij op schema." Volgens Vanspeybrouck moet er niet gepanikeerd worden omdat de goede uitslagen van De Lie uitblijven. De koersen die hem goed liggen, komen er ook nog aan.



In Flanders Fields is zondag een groot doel van De Lie, ook al deed hij het de voorbije twee jaar niet goed. Toch geloven ze bij Lotto-Intermarché dat een goede De Lie er kan sprinten voor het podium of de zege.