"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment op eerste stage met Soudal Quick-Step

Jasper Stuyven maakte deze winter de overstap van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step. Al verliep een eerste weging bij zijn nieuwe ploeg niet zoals gehoopt.

Na meer dan tien jaar bij Trek trok Jasper Stuyven de deur achter zich dicht en tekende hij een contract voor drie seizoenen bij Soudal Quick-Step. Daar moet hij de ploeg weer resultaten in het voorjaar bezorgen.

Dat lukte dit seizoen al met een zevende plaats in Milaan-Sanremo. Toch begon Stuyven met een ietwat valse noot bij The Wolfpack. Op de eerste dag van de ploegstage in december werd Stuyven gewogen. 

De weegschaal tikte 89 kilogram aan, zijn hoogste gewicht ooit. "De alarmbellen gingen meteen af", lacht Stuyven bij HLNHij had wel net twee reisdagen achter de rug en zijn lichaam slaat dan veel vocht op. 

De dag nadien gaf de weegschaal dan ook al drie kilogram minder aan, wat voor Stuyven een iets normaler gewicht is in de maand december. En intussen is alles ook helemaal goedgekomen. 

Lees ook... Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3
"Ik durf dit verhaal intussen vertellen, want ik zit sinds de hoogtestage op de Teide in februari weer op mijn ideale voorjaarsgewicht", besluit Stuyven nog. Kan hij er straks mee scoren in het klassieke voorjaar?

"Geen idee waar dat vandaan kwam": Visma-Lease a Bike valt uit de lucht over Van Aert

Kopecky topfavoriete voor de Ronde? Beyen velt duidelijk oordeel

Al een week niet gekoerst: Lotto-Intermarché schept klaarheid over Arnaud De Lie

"Onmogelijk": Red Bull-BORA-hansgrohe klaar en duidelijk over Evenepoel

"Heb het hem een of twee keer gezegd": Lefevere ziet Evenepoel foute keuze maken

Kostte het hem de zege in Milaan-Sanremo? De Wolf zag Van der Poel in de fout gaan

Gilbert kritisch voor Van Aert én velt zijn oordeel over Van der Poel na Milaan-Sanremo

Blijft er dan toch iets hangen? Evenepoel waarschuwt Vingegaard

Sterkste blok tegen Van der Poel? Soudal Quick-Step met meerdere kopmannen in de E3

Van Aert slaat E3 Saxo Classic over: organisator laat duidelijk van zich horen

Wonden likken na valpartij: Uijtdebroeks onthult welke schade hij heeft opgelopen

"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

🎥 Evenepoel laat zich toch weer zien, Britten mogen juichen in Catalonië en Brugge

Kritisch voor nieuwe ploegmaat: Philipsen niet helemaal tevreden na sprintnederlaag

Ging Evenepoel tactisch in de fout? Visma-Lease a Bike deelt steekje uit

Terugkeer bij Soudal Quick-Step: Tom Boonen zegt wat hij zeker niet wil

Evenepoel onthult schade die hij opliep én is kritisch voor organisatie na zware valpartij

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

Bakelants en Boonen scherp voor keuze Van Aert: "Blijkbaar interesseert het hem niet"

Onverwachte transfer Alpecin-Premier Tech ondersteunt plots Van der Poel en onthult hun band

Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

Evenepoel laat zich een dag na vreemde val in Catalonië horen met bericht dat boekdelen spreekt

Mooie emoties: Ruben Van Gucht vraagt Peter Herygers op originele wijze om peter te zijn van zijn dochter

Verdeeldheid na valpartij Evenepoel: De Wolf vreest voor enorm grote gevolgen

Geduld met klimaatactivist is op: "Die man dagvaarden, verschillende ploegen dienen waarschijnlijk klacht in"

Dramatisch nieuws voor Belgische sprinter: voorjaar voorbij, dit zijn de breuken na val in Brugge

Opluchting of frustratie bij Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië is een feit

"Altijd hetzelfde liedje": Toon Aerts ziet groot verschil met Lars van der Haar

Net als Remco Evenepoel: Demi Vollering krijgt dwingend bevel

Toch problemen met zijn hand? Ploegmaat eerlijk over Van der Poel

José De Cauwer na valpartij veroorzaakt door klimaatactivist: "Word ik heel kwaad van"

Evenepoel onthult oorzaak van vreemde val én deelt sneertje uit aan Vingegaard

📷 Stevige schaafwonden bij Evenepoel: Vingegaard doet zijn verhaal en geeft reden voor stroeve samenwerking

🎥 Evenepoel kleurt etappe in Catalonië met Vingegaard én komt ten val, nieuwe ereplaats voor Aerts

Foute aanpak tegen Pogacar en Van der Poel? Belgische ploegmaat antwoordt op kritiek op Pedersen

"Kan niet zijn": Jurgen Foré doet boekje open over financiën én pleit voor oplossing

