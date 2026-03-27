"Alarmbellen gingen meteen af": Stuyven onthult gênant moment op eerste stage met Soudal Quick-Step

Jasper Stuyven maakte deze winter de overstap van Lidl-Trek naar Soudal Quick-Step. Al verliep een eerste weging bij zijn nieuwe ploeg niet zoals gehoopt.

Transfer naar Soudal Quick-Step

Na meer dan tien jaar bij Trek trok Jasper Stuyven de deur achter zich dicht en tekende hij een contract voor drie seizoenen bij Soudal Quick-Step. Daar moet hij de ploeg weer resultaten in het voorjaar bezorgen.

Dat lukte dit seizoen al met een zevende plaats in Milaan-Sanremo. Toch begon Stuyven met een ietwat valse noot bij The Wolfpack. Op de eerste dag van de ploegstage in december werd Stuyven gewogen.

Hoogste gewicht ooit voor Stuyven op eerste stage

De weegschaal tikte 89 kilogram aan, zijn hoogste gewicht ooit. "De alarmbellen gingen meteen af", lacht Stuyven bij HLN. Hij had wel net twee reisdagen achter de rug en zijn lichaam slaat dan veel vocht op.

De dag nadien gaf de weegschaal dan ook al drie kilogram minder aan, wat voor Stuyven een iets normaler gewicht is in de maand december. En intussen is alles ook helemaal goedgekomen.

"Ik durf dit verhaal intussen vertellen, want ik zit sinds de hoogtestage op de Teide in februari weer op mijn ideale voorjaarsgewicht", besluit Stuyven nog. Kan hij er straks mee scoren in het klassieke voorjaar?