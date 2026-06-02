Rolex, bbq of koffiemachine nodig? Wellens zegt wat hij vindt van wielertraditie

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
Rolex, bbq of koffiemachine nodig? Wellens zegt wat hij vindt van wielertraditie
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Een grote overwinning in het wielrennen is zelden het werk van één man. Daarom is het al jaren een traditie dat een kopman zijn ploeggenoten beloont met een cadeau of een financiële bonus. Toch vindt niet iedereen dat zo vanzelfsprekend.

Een ingeburgerde gewoonte in het peloton

Wie een grote zege of ronde wint of een regenboogtrui verovert, heeft dat meestal te danken aan een sterk collectief. Helpers rijden op kop, halen bidons, controleren ontsnappingen en offeren vaak hun eigen ambities op in dienst van de kopman.

Het is dan ook een ongeschreven regel geworden dat een winnaar achteraf iets terugdoet voor zijn ploeggenoten. Dat kan gaan van een deel van het prijzengeld tot luxehorloges, reizen of andere persoonlijke geschenken. Veel renners beschouwen dat als een logische manier om hun waardering te tonen voor het werk dat achter de schermen werd verricht.

Wellens plaatst kanttekeningen

Toch kijkt niet iedereen op dezelfde manier naar die traditie. Tim Wellens liet in Ride Magazine verstaan dat hij vindt dat het uitdelen van cadeaus bijna als een verplichting wordt beschouwd.

“Het is een beetje jammer dat iedereen het op den duur een beetje normaal is gaan vinden dat renners geld of een cadeau krijgen als hun kopman wint”, aldus de Belgische renner van UAE Team Emirates-XRG.

Volgens Wellens worden renners al betaald om hun rol binnen de ploeg uit te voeren en hoeft daar niet noodzakelijk een extra beloning bovenop te komen. Hij wijst daarbij ook naar zijn kopman Tadej Pogacar.

“Iedereen binnen de ploeg krijgt genoeg betaald om Tadej te helpen, daar hoeft financieel niets extra’s tegenover te staan. Bovendien is Tadej een dankbaar mens.”

Voor Wellens is erkenning soms meer waard dan een geschenk. “Als ik mijn job goed doe, dan krijg je altijd een schouderklop en een persoonlijk bedankje. Voor mij is dat meer waard dan iets van financiën of een presentje.”

Pogacar en Vingegaard bedanken hun helpers

Opvallend genoeg staat Pogacar zelf wel bekend om het uitdelen van cadeaus. Na zijn Tourzege van 2021 schonk de Sloveen zijn ploeggenoten naar verluidt een luxueuze Big Green Egg-barbecue. Ook na de Tour van 2023 verraste hij zijn helpers met een exclusieve La Marzocco-espressomachine, een knipoog naar de vele gesprekken over koffie op de ploegbus.

Jonas Vingegaard kiest dan weer voor een andere aanpak. De tweevoudige Tourwinnaar staat niet bekend om extravagante geschenken, maar eerder om persoonlijke attenties. Zo vertelde voormalig ploegmaat Nathan Van Hooydonck dat hij golfballen kreeg van zijn kopman omdat die wist hoe graag hij golft. Ook familieleden van ploeggenoten zouden af en toe een bedankje ontvangen.

Die voorbeelden tonen aan dat waardering binnen het peloton vele vormen kan aannemen. Sommige kopmannen kiezen voor opvallende geschenken, anderen voor kleinere, persoonlijke gebaren.

Van Rolexen tot regenboogtruien

Dat het fenomeen al langer bestaat, bewees Niki Terpstra in 2018. Na zijn overwinning in de Ronde van Vlaanderen schonk de Nederlander elk van zijn zeven ploeggenoten een Rolex-horloge. Het was een van de meest opvallende bedankjes van de afgelopen jaren en haalde toen uitgebreid de internationale media.

Dergelijke verhalen illustreren hoe diep de traditie van het delen van succes geworteld zit in het wielrennen. Tegelijk laat de reactie van Wellens zien dat niet iedereen vindt dat een overwinning automatisch gepaard moet gaan met dure geschenken.

Voor Wellens blijft een oprechte dankjewel van zijn kopman belangrijker dan een luxe cadeau. Toch lijkt de gewoonte nog lang niet te verdwijnen. Van Rolex-horloges over barbecues tot espressomachines: veel winnaars vinden nog altijd dat een grote overwinning iets is wat je deelt met de ploeggenoten die mee aan de basis ervan lagen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Tim Wellens

Meer nieuws

🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

18:22
Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

18:12
🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

16:56
🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

15:30
Bekende wielrenner overleden na aanrijding

Bekende wielrenner overleden na aanrijding

14:30
“Ik dacht aan stoppen”: nieuwe Belgische kampioen doet onthutsende verhaal

“Ik dacht aan stoppen”: nieuwe Belgische kampioen doet onthutsende verhaal

13:30
Visma Lease a Bike bevestigt vertrek van Grischa Niermann

Visma Lease a Bike bevestigt vertrek van Grischa Niermann

12:36
Dit is de reden waarom zoveel wielertoppers in Andorra wonen

Dit is de reden waarom zoveel wielertoppers in Andorra wonen

12:00
🎥 Agressief gedrag na valpartij tijdens Giro Donne bestraft

🎥 Agressief gedrag na valpartij tijdens Giro Donne bestraft

11:00
Uitgerekend door ploegmaat Lipowitz onthuld? Nieuwe machine lijkt op komst voor Evenepoel

Uitgerekend door ploegmaat Lipowitz onthuld? Nieuwe machine lijkt op komst voor Evenepoel

10:13
Dirk Demol spreekt klare taal: thuismatch voor Soudal Quick-Step

Dirk Demol spreekt klare taal: thuismatch voor Soudal Quick-Step

09:30
Verrassing van formaat: Wiebes keert na diskwalificatie terug naar Italië

Verrassing van formaat: Wiebes keert na diskwalificatie terug naar Italië

08:30
Kassa kassa: Visma kan geld laten rollen, Van Aert & co moeten serieus aan de bak om beter te doen

Kassa kassa: Visma kan geld laten rollen, Van Aert & co moeten serieus aan de bak om beter te doen

07:30
'Lidl-Trek haalt slag thuis en troeft andere ploeg af, nummer 2 van de Giro wordt ploegmaat van Jordi Meeus'

'Lidl-Trek haalt slag thuis en troeft andere ploeg af, nummer 2 van de Giro wordt ploegmaat van Jordi Meeus'

20:15
Koers LIVE: Meeus reageert op zijn overwinning en De Lie op zijn drie(!) lekke banden

Koers LIVE: Meeus reageert op zijn overwinning en De Lie op zijn drie(!) lekke banden

01/06
Na harde kritiek op UCI: Beyen, Boonen en Bakelants laten ander geluid horen, argument ploeg Wiebes klopt niet

Na harde kritiek op UCI: Beyen, Boonen en Bakelants laten ander geluid horen, argument ploeg Wiebes klopt niet

01/06
POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

POLL: Stuyven, Evenepoel, Visma-sensatie of nog iemand anders: wie is nu de beste aankoop van het jaar?

01/06
Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

Niet alles loopt op wieltjes bij Visma-Lease a Bike: plots problemen bij sleutelpion

01/06
Trainer beantwoordt de vragen omtrent mentaal harde klap voor Thibau Nys: "Ik heb dat Thibau ook gezegd"

Trainer beantwoordt de vragen omtrent mentaal harde klap voor Thibau Nys: "Ik heb dat Thibau ook gezegd"

01/06
Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

Van Aert wordt nog extra geprikkeld en geïnspireerd voor de Tour de France

01/06
Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar en ondertussen vindt Oumi de ontspanning op andere plek Naast de fiets

Evenepoel stoomt zich in Spanje klaar en ondertussen vindt Oumi de ontspanning op andere plek

01/06
Droom gaat in vervulling voor 21-jarige zoon van Rik Verbrugghe: "Het is moeilijk te geloven"

Droom gaat in vervulling voor 21-jarige zoon van Rik Verbrugghe: "Het is moeilijk te geloven"

01/06
Van Aert laat merken dat hij enorm meegeleefd heeft met Vingegaard en Visma-Lease a Bike

Van Aert laat merken dat hij enorm meegeleefd heeft met Vingegaard en Visma-Lease a Bike

01/06
Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"

Lefevere fel geprezen voor recente actie: "Hij kan een ontzettende hork zijn, maar dit is klasse"

01/06
🎥 Extra hulp als geheim wapen voor 'big dog' Evenepoel? Uitspraken Red Bull-renner wijzen in die richting

🎥 Extra hulp als geheim wapen voor 'big dog' Evenepoel? Uitspraken Red Bull-renner wijzen in die richting

01/06
Naesen snoeihard voor topploeg en wijst naar de factor Stuyven: "Het is los zand"

Naesen snoeihard voor topploeg en wijst naar de factor Stuyven: "Het is los zand"

01/06
De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"

De Vries hekelt inconsequente UCI over Wiebes: "Schandalig, dan moest je Pogacar in Ronde ook uit koers nemen"

01/06
"De kans op een spannende tweestrijd Pogacar-Vingegaard is nog nooit zo groot geweest sinds 2023" Opinie

"De kans op een spannende tweestrijd Pogacar-Vingegaard is nog nooit zo groot geweest sinds 2023"

01/06
🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

🎥 Bruyneel waarschuwt Giro-winnaar Vingegaard en Visma-Lease a Bike voor een probleem

31/05
Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

Emotionele Vingegaard in tranen: prachtige woorden over zijn vrouw Trine en kinderen

31/05
UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

UPDATE: SD Worx-Protime neemt drastische maatregel tegen UCI: "Belachelijk"

31/05
Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

Koers LIVE: Vingegaard schrijft geschiedenis met Giro-zege, tevens drie Belgische winnaars

31/05
🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

🎥 Evenepoel moet pijnlijke teleurstelling doorslikken: "Dat vind ik raar"

31/05
Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

Van der Poel en zijn ploegmaats vastberaden om toe te slaan bij eerste belangrijke slag in de Tour de France

31/05
In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

In voetsporen van Campenaerts na al zijn boetes: met Giro-einde in zicht krijgt Naesen nog een boete

31/05
Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

Jasper De Buyst wil taboe in het wielerpeloton doorbreken

31/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Lorena Wiebes Tadej Pogacar Jasper Stuyven Oliver Naesen Arnaud De Lie Karsten Kroon Wout Van Aert Patrick Lefevere Lucinda Brand Dylan Groenewegen Toon Aerts Benoît Cosnefroy Gianni Vermeersch Giulio Ciccone Daan Soete Dries De Bondt Mathieu Van Der Poel Felix Gall

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved