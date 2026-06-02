🎥 Victor Campenaerts haalt heerlijke quote uit film boven na Giro-succes

Na de Ronde van Italië straalde Victor Campenaerts van trots. De Belgische renner genoot zichtbaar van de ritzege van zijn kopman Jonas Vingegaard en vond daarvoor inspiratie in een opvallende filmquote.

Emotionele reactie na knappe zege

Na afloop van de Giro kon Victor Campenaerts zijn emoties moeilijk verbergen. Onze landgenoot maakte deel uit van een ploeg die wekenlang had toegewerkt naar succes en zag dat harde werk uiteindelijk beloond worden. Vooral de manier waarop de overwinning tot stand kwam, maakte indruk op hem.

Campenaerts sprak vol bewondering over Vingegaard en de gezamenlijke prestatie van de ploeg. Daarbij haalde hij zelfs een bekende quote uit de film Into the Wild boven. “Geluk bestaat alleen wanneer je het deelt”, citeerde hij bij TNT Sport. Volgens de ervaren renner vat die uitspraak perfect samen wat hij voelde na de overwinning.

Meer dan alleen een resultaat

Voor Campenaerts draait wielrennen niet uitsluitend om de uitslag op papier. De Belg benadrukte dat de voldoening vooral voortkomt uit het volledige traject dat aan een succes voorafgaat.

“Voor mij gaat het meer om de hele ervaring: de voorbereiding, de hoogtestage, hierheen komen, de etappes bespreken en het dan ook daadwerkelijk waarmaken”, vertelde hij. Daarmee verwees hij naar de maandenlange inspanningen die nodig zijn om op het hoogste niveau te presteren.

De vreugde was des te groter omdat iedereen binnen de ploeg zijn steentje had bijgedragen. Campenaerts weet als geen ander hoeveel werk er achter de schermen wordt verzet door renners, begeleiders en stafleden.





Spannend moment in de finale

Toch kende de slotfase ook een zenuwachtig moment. Campenaerts wilde vermijden dat Davide Piganzoli terrein zou verliezen op Damiano Caruso in het klassement. “Ik wilde de positie van Davide Piganzoli ten opzichte van Damiano Caruso niet verliezen, dus het was even van: woahhhh!”, lachte hij.

Die korte spanning maakte uiteindelijk plaats voor pure euforie. “Die kerel is fantastisch. O ja, het is geweldig”, zei hij over Vingegaard.

Onbeschrijfbare voldoening

Na alle inspanningen bleef vooral een gevoel van dankbaarheid over. Campenaerts sprak over een bijzonder moment dat hij niet snel zal vergeten. “We weten hoe hard deze ploeg hiervoor heeft gewerkt. Het is gewoon niet in woorden uit te drukken.”

Daarmee keerde hij nog één keer terug naar de boodschap die volgens hem alles samenvat: “Geluk bestaat alleen wanneer je het deelt.” Een treffende conclusie na een succes dat door een hele ploeg werd opgebouwd.