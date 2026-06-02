🎥 Nederlandse dubbelslag in Giro voor vrouwen, knappe Belgische prestatie

Anna van der Breggen heeft een indrukwekkende prestatie geleverd in de Giro Donne. De Nederlandse renster won overtuigend de klimtijdrit naar Nevegal en veroverde tegelijk de roze leiderstrui. Daarmee sloeg ze op de eerste echte klassementsdag een dubbelslag van formaat.

Van der Breggen maakt het verschil bergop

De vierde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen was een klimtijdrit van 12,7 kilometer tussen Belluno en Nevegal. Vooral de slotklim van 7,4 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,2 procent, zorgde voor grote tijdsverschillen tussen de favorieten.

Marlen Reusser zette aanvankelijk de snelste tijd neer in 32 minuten en 42 seconden. Ook Demi Vollering bleef dicht in de buurt, maar moest uiteindelijk zes seconden toegeven op de Zwitserse. Daarna was het de beurt aan Anna van der Breggen om haar klasse te tonen.

Meer dan een minuut sneller

De renster van SD Worx-Protime was onderweg al de snelste aan het tussenpunt en bouwde haar voorsprong op de slotklim verder uit. Aan de finish klokte ze af na 31 minuten en 38 seconden.

Daardoor was Van der Breggen maar liefst 1 minuut en 4 seconden sneller dan Reusser en zelfs 1 minuut en 10 seconden sneller dan landgenote Vollering. Ook andere klassementsrensters verloren flink wat tijd. Zo eindigde de Italiaanse Elisa Longo Borghini pas als achtste op 1 minuut en 51 seconden.

Roze trui als extra beloning

De ritzege leverde Van der Breggen niet alleen een overwinning op, maar ook de leiding in het algemeen klassement. Ze neemt de roze leiderstrui over van Elisa Balsamo, die de eerste drie etappes op haar naam had geschreven. De Italiaanse fans probeerden haar al schreeuwend omhoog te duwen, maar zelfs dat lukte niet.





Met een voorsprong van 1 minuut en 4 seconden op Reusser heeft de Nederlandse meteen een stevige uitgangspositie verworven voor de rest van de ronde.

Belgische vrouwen houden stand

Bij de Belgische rensters was de twintigjarige Lore De Schepper de beste. De renster van AG Insurance-Soudal reed naar de twaalfde plaats en gaf 2 minuten en 30 seconden toe op de winnares.

De Giro Donne is echter nog lang niet beslist. Woensdag wacht een zware bergetappe van 146 kilometer door de Dolomieten. Met meerdere beklimmingen onderweg krijgen de klassementsrensters opnieuw een kans om het verschil te maken, al lijkt Van der Breggen na haar machtsvertoon voorlopig de vrouw die iedereen moet kloppen.