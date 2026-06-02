🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

De tweede etappe van de Ronde van Wallonië heeft geen Belgische ritzege opgeleverd. In de massasprint trok de Nieuw-Zeelander Ben Oliver aan het langste eind. Toch kleurden verschillende Belgen de uitslag met onder meer een knappe tweede plaats voor Yorben Lauryssen.

Massasprint na lange etappe

De tweede rit van de 47e Ronde van Wallonië bracht het peloton over 191,2 kilometer van Jodoigne naar Libramont-Chevigny. Ondanks enkele aanvalspogingen onderweg bleef een massasprint het meest waarschijnlijke scenario.

In de slotkilometers hielden de sprintersploegen het tempo hoog, waardoor de aanvallers geen kans kregen om vooruit te blijven. De wedstrijd draaide uiteindelijk uit op een klassieke sprint met een grote groep.

Ben Oliver pakt eerste profzege

Daarin toonde Ben Oliver zich de snelste. De 29-jarige renner van Modern Adventure behaalde zo zijn eerste overwinning als prof. Een dag eerder was de Nieuw-Zeelander al als vierde geëindigd, maar dit keer maakte hij het helemaal af.

Oliver bleef in de sprint de Belg Yorben Lauryssen en de Amerikaan Riley Sheehan voor. Dankzij zijn overwinning neemt hij ook de leiding in het algemeen klassement over.

Voor Oliver is het een belangrijke doorbraak in zijn carrière. De ritzege in een wedstrijd van het niveau van de Ronde van Wallonië betekent meteen een van zijn grootste successen tot nu toe.





Sterke Belgische prestaties

Hoewel een Belgische overwinning uitbleef, mochten de thuisrijders tevreden terugblikken op de etappe. Yorben Lauryssen sprintte naar een fraaie tweede plaats en behaalde daarmee een van de beste resultaten uit zijn carrière.

Ook Sente Sentjens liet zich opmerken met een vierde plaats. Maandagwinnaar Jordi Meeus eindigde als vijfde, terwijl Arnaud De Lie als zesde over de streep kwam.

Daarnaast finishten ook Tom Crabbe en Daan Depuydt in de top tien, wat het sterke collectieve optreden van de Belgische renners onderstreepte.

Zwaardere rit wacht op woensdag

De Ronde van Wallonië gaat woensdag verder met een rit van Habay naar Vaux-sur-Sûre over 176,9 kilometer. Op het parcours liggen meerdere gecategoriseerde beklimmingen.

Hoewel de laatste klim al op ruime afstand van de finish ligt, loopt de aankomst opnieuw licht bergop. Daardoor lijkt een nieuwe kans voor de snelle mannen niet uitgesloten, al zullen ook de punchers hun mogelijkheden zien in het Waalse landschap.