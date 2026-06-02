Lotto-Intermarché pakt de winst in Gullegem Koerse

De 82e editie van Gullegem Koerse heeft een Franse winnaar opgeleverd. De 20-jarige Matys Grisel van Lotto-Intermarché kroonde zich dinsdag tot de sterkste na een attractieve wedstrijd en een spannende sprint met vier renners.

Aanvallende koers vanaf de start

Zoals wel vaker in Gullegem Koerse werd er vanaf het begin stevig gekoerst. Meteen na het startsein probeerde Victor Campenaerts de wedstrijd open te breken. Vervolgens ontstonden verschillende ontsnappingen die geleidelijk samensmolten tot een omvangrijke kopgroep van 33 renners.

Onder meer Vito Braet, Tars Poelvoorde en Ceriel Desal maakten deel uit van die groep. Het hoge tempo en de voortdurende aanvallen zorgden ervoor dat het peloton nooit meer volledig in de wedstrijd terugkeerde.

Beslissende schifting in slotfase

Op ongeveer 55 kilometer van de aankomst werd een nieuwe aanval opgezet door onder anderen Thibaut Bernard. Later sloten nog verschillende sterke renners aan, waaronder Matys Grisel, Milan Lanhove en Gianni Vermeersch.

Met nog twee ronden te rijden slaagden Vermeersch, Bernard, Grisel en Lanhove erin zich af te scheiden van de rest van de kopgroep. Het viertal werkte goed samen en bouwde voldoende voorsprong uit om onder elkaar voor de overwinning te strijden.

Sprint met vier beslist de koers

In de laatste kilometers volgden nog enkele pogingen om solo weg te rijden. Milan Lanhove probeerde het eerst, waarna Bernard reageerde en de andere koplopers opnieuw aansluiting vonden. Vervolgens waagden ook Grisel en Vermeersch hun kans, maar niemand kreeg voldoende ruimte.





Daardoor draaide de wedstrijd uit op een sprint met vier. Lotto-Intermarché speelde daarbij zijn numerieke overwicht slim uit. Bernard leverde een belangrijke bijdrage door het tempo hoog te houden in de aanloop naar de sprint.

Vermeersch leek aanvankelijk op weg naar de overwinning, maar verloor in de slotmeters snelheid. Grisel kwam op het juiste moment uit zijn wiel en snelde nog naar de zege.

Mooie beloning voor jonge Fransman

Voor de 20-jarige Grisel betekent de overwinning een van de mooiste zeges uit zijn nog jonge carrière. Bovendien bezorgt hij Lotto-Intermarché opnieuw succes in een prestigieuze Belgische profkoers.

Met zijn overwinning volgt de Fransman Dries De Bondt op de erelijst van Gullegem Koerse op. De wedstrijd bewees opnieuw waarom ze bekendstaat als een van de meest aantrekkelijke kermiskoersen van het Belgische wielerseizoen.