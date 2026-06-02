Bekende wielrenner overleden na aanrijding

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
De Franse wielerwereld is in rouw na het overlijden van Stéphane Goyard. De 54-jarige gravelspecialist kwam op 30 mei om het leven tijdens een fietsevenement in de regio Angers. Goyard was een bekende naam binnen de snel groeiende gravelgemeenschap.

Dodelijk ongeval tijdens gravelevenement

Het ongeval gebeurde tijdens het evenement Nature is Bike, een jaarlijks festival rond gravelrijden en fietsavontuur in de omgeving van Angers. Goyard nam deel aan de zogenoemde Défi 200, een tocht van 200 kilometer. Volgens Franse media werd hij tijdens het parcours aangereden door een wagen op een kruispunt in de gemeente Les Bois-d’Anjou. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. Het parket van Saumur heeft een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van de aanrijding. De bestuurster van het voertuig werd in shock naar het ziekenhuis gebracht.

Een bekende naam in de gravelwereld

Goyard was vooral bekend als oprichter en gezicht van het YouTube-kanaal Gravel & Bike. Met ongeveer 65.000 abonnees groeide het uit tot een van de belangrijkste Franstalige kanalen over gravel, bikepacking en langeafstandsfietsen. Via video’s over materiaal, routes en evenementen maakte hij de discipline toegankelijk voor een breed publiek.

De Fransman was afkomstig uit Dijon en combineerde zijn passie voor fietsen met een carrière als contentmaker. Hij stond bekend om zijn deelname aan uitdagende ultrafietstochten en langeafstandsevenementen. Nog enkele dagen voor zijn overlijden had hij deelgenomen aan Bordeaux-Parijs, een rit van ongeveer 660 kilometer.

Pionier van het Franse gravel

Gravel is een fietsvorm die elementen van wegwielrennen en mountainbiken combineert. Toen de discipline in Frankrijk nog relatief onbekend was, behoorde Goyard tot de eerste contentmakers die er consequent aandacht aan besteedden. Daardoor speelde hij een belangrijke rol in de popularisering van de sport. Verschillende Franse gespecialiseerde media omschrijven hem als een van de grondleggers van de Franse gravelgemeenschap.

Grote verslagenheid

Het nieuws van zijn overlijden leidde tot talrijke reacties binnen de wielerwereld. Organisatoren, deelnemers en andere contentmakers betuigden hun medeleven aan zijn familie en vrienden. Ook binnen de Franse gravelgemeenschap wordt zijn overlijden beschouwd als een groot verlies voor een sport die hij jarenlang mee hielp uitbouwen.

🎥 Arnaud De Lie grijpt naast ritzege in Ronde van Wallonië, andere Belg knap tweede

