“Ik dacht aan stoppen”: nieuwe Belgische kampioen doet onthutsende verhaal

Een jaar geleden overwoog Simon Van der Voort om zijn fiets aan de haak te hangen. Vandaag mag de 17-jarige renner zich Belgisch kampioen bij de junioren noemen na een indrukwekkende wedstrijd zondag.

Doorbraak na moeilijk jaar

De titel van Van der Voort komt niet uit het niets, maar volgt wel op een bijzonder moeilijke periode. De renner uit Rijkevorsel kende vorig seizoen heel wat tegenslagen en werd meermaals afgeremd door valpartijen. Daardoor verdween het plezier in de sport stilaan naar de achtergrond.

Hoewel hij dit seizoen al een overwinning boekte in zijn eigen dorp, verliepen de eerste maanden niet zoals gehoopt. “Mijn seizoen was nog niet al te best”, vertelde de nieuwe Belgische kampioen na afloop van zijn zege aan Het Laatste Nieuws.

Onvergetelijke gebeurtenis in Spanje

De zwaarste klap kreeg Van der Voort tijdens een rittenkoers in Spanje. Daar raakte hij betrokken bij een zware valpartij waarbij de jonge Spaanse renner Ivan Melendez Luque om het leven kwam. De Belg bevond zich vlak naast het slachtoffer op het moment van het ongeval.

De gebeurtenis liet diepe sporen na. “Ik lag naast hem. Dat was mentaal bijzonder zwaar”, blikte Van der Voort terug. De impact was zo groot dat hij zelfs dacht aan een definitief afscheid van het wielrennen.

Perfect uitgevoerde tactiek

Tijdens het Belgisch kampioenschap bewees Van der Voort echter dat hij opnieuw met vertrouwen op de fiets zit. Samen met trainingsmakker Axel Van Dijck koos hij vroeg voor de aanval. Het duo bouwde een mooie voorsprong uit en hield ondanks een late reactie van de achtervolgers stand.





In de sprint bleek Van der Voort uiteindelijk de sterkste. Daarmee bekroonde hij niet alleen een knappe koers, maar ook een indrukwekkende mentale terugkeer.

Beloond voor doorzettingsvermogen

De nieuwe kampioen gaf achteraf aan dat hij het parcours grondig had bestudeerd. “Daar had ik gepland om aan te vallen”, vertelde hij over het beslissende moment in de wedstrijd.

Die voorbereiding, gecombineerd met doorzettingsvermogen en mentale veerkracht, leverde hem uiteindelijk de mooiste overwinning uit zijn jonge carrière op. Van twijfels over stoppen naar een Belgische titel: het is een verhaal dat Van der Voort niet snel zal vergeten.