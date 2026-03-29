De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek

Er zijn wel wat renners die al eens hun zegje doen over Mathieu van der Poel en beschrijven hoe het is om met hem in het peloton te rijden. Wat Oliver Naesen onlangs gezegd heeft, klopt volledig.

Naesen beweerde onlangs dat hij nooit zijn schouder zou durven zetten tegen Mathieu van der Poel. In een gesprek met Wielerkrant geeft ook Dries De Bondt aan dat Van der Poel net iets minder hoeft te vrezen bij het positioneren. "Het is ook gewoon zo dat iedereen naar die mannen kijkt", ziet De Bondt de toppers de aandacht opeisen.

"Wie er naast kan zitten, heeft het gevoel dat hij op een goede plaats zit. Zij worden ook iets sneller door gelaten", bevestigt hij wat Naesen eerder ook al zei. "Dat is een soort respect. Dat is niet van deze tijd, dat is van alle tijden. Als je een grote naam bent in het peloton, krijg je iets meer respect en word je sneller doorgelaten door uw collega's."

De Bondt vindt ontzag in peloton logisch

Niemand zit er op te wachten om een soort van boeman te worden voor de renners die vaak de lakens uitdelen. "Je wil ook niet diegene zijn die in de weg rijdt van die grote namen. Het is normaal dat er ontzag is voor die status", vindt De Bondt het eigenlijk allemaal heel logisch. "Het gebeurt ook een beetje automatisch in uw onderbewustzijn."

De speciale truien in het peloton worden dus iets minder geviseerd. Ditzelfde geldt ook voor renners die in het verleden iets groots hebben verwezenlijkt. "Als je een kwak uitdeelt en je ziet die bandjes van een voormalig wereldkampioen... Je wil vooral niet degene zijn die deze mannen doet vallen. Dat speelt allemaal mee, hè", aldus De Bondt.

Van der Poel verspeelt zo minder energie

Voor een Van der Poel kan het vandaag in een koers als In Flanders Classics From Middelkerke to Wevelgem misschien weer in zijn voordeel spelen. Als hem weinig in de weg wordt gelegd bij het positioneren, kan hij die energie in de finale weer aanwenden.