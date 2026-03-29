Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

De kansen van Tadej Pogacar met het oog op de Ronde van Vlaanderen zijn weer wat gestegen door de comeback van Mikkel Bjerg. Mathieu van der Poel zal ook zelf moeten beschikken over een sterke ploeg.

UAE Team Emirates-XRG zal binnenkort wel op de afspraak zijn in de Ronde van Vlaanderen. Die kans is alleszins wat groter geworden door de terugkeer in het peloton van Mikkel Bjerg. De Deen was door onder andere breuken in zijn hand liefst acht weken buiten strijd en maakte afgelopen vrijdag zijn rentree in de E3 Saxo Classic.

Bjerg is vaak een van de belangrijke pionnen in dienst van Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Zoals Tim Wellens dat ook is, maar die moet ook nog revalideren. Daarnaast liggen ook renners als Narvaez en Vine in de lappenmand. UAE zit dus met veel blessurezorgen en moest daardoor bijvoorbeeld al afzeggen voor de Coppi e Bartali.

Gevoel van urgentie bij Bjerg

De terugkeer in competitie van Bjerg komt dus meer dan geroepen. "Je hebt toch wel een gevoel van urgentie, hé", reageert de 27-jarige hardrijder. "Als je de enige bent die geblesseerd is, dan weet je dat de ploeg er wel een aantal weken mee kan omgaan." Dan kun je je rustig focussen op je herstel en is er voorts eigenlijk weinig aan de hand.

Nu is de situatie echter heel anders bij de ploeg uit de Emiraten. "Als er zoveel jongens pech hebben, dan voelt het aan alsof iedereen twee weken langer geblesseerd is dan voorzien. Het is moeilijk voor de andere jongens om dan al de koersen te rijden." Dat is al gebleken door de beslissing om een koers te schrappen van de planning.

Mogelijk op tijd in vorm voor Ronde van Vlaanderen



Bjerg komt ook vandaag weer in actie in In Flanders Fields From Middelkerke to Wevelgem. Met daarna ook nog Dwars door Vlaanderen op het programma zou Bjerg misschien wel net op tijd in vorm moeten geraken om belangrijk werk te verrichten voor Pogacar in 'De Hoogmis'.