Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Arnaud De Lie is een van de vele Belgen die vandaag aan de start verschijnen van In Flanders Fields. Onze landgenoot heeft de wedstrijd met stip aangeduid, maar hoe zal hij voor de dag komen?

De laatste wedstrijd van De Lie dateert van 19 maart. Hij kwam toen in actie in de GP de Denain, waar hij slechts 84ste werd na een koers met verschillende lekke banden.

Begin deze week was hij ook ziek volgens Het Nieuwsblad. Daardoor is het momenteel toch koffiedik kijken naar wat hij vermag in In Flanders Fields. Ploegleider Pieter Vanspeybrouck laat er bij WielerFlits echter geen twijfel over bestaan.

"Dat is een groot doel en het is een koers die bij hem past", zegt hij. "Het is veel minder bergop als de Ronde van Vlaanderen. Wij weten ook dat het moeilijk wordt als de lichtgewichten in de Ronde van Vlaanderen het mooie weer maken. Maar vorig najaar heeft hij ook bewezen dat hij op dat terrein wel degelijk iets te zoeken heeft."

De twee voorgaande edities waren een teleurstelling door waaiers en een opgave. "Nu ziet het er anders uit", denkt Vanspeybrouck. "Als alles goed gaat en hij zijn topniveau haalt, hopen we te kunnen sprinten voor het podium en misschien de winst."

Lees ook... "Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel
"Hij heeft de capaciteiten en is zo’n renner die op een goede dag dichtbij de top komt." Jenno Berckmoes staat De Lie bij als medekopman. "Hij was goed in Milaan-San Remo en vorig jaar al achtste in Gent-Wevelgem. Als ze samen in de finale komen, support hij Arnaud."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
In Flanders Fields Middelkerke-Wevelgem
Arnaud De Lie

Meer nieuws

"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

Strijdlustige Evenepoel woekert met krachten op slotdag in Catalonië en sleept er nog verdiende ereplaats uit

Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

In Flanders Fields: Visma-Lease a Bike hint op tactiek met Wout van Aert

"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Arnaud De Lie Wout Van Aert Mads Pedersen Jasper Philipsen Tom Boonen Thomas Pidcock Van Eetvelt Lennert Patrick Lefevere Brian Holm Soerensen Christophe Laporte Tiesj Benoot Cian Uijtdebroeks Max Kanter Jan Bakelants Laurenz Rex Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved