Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

Arnaud De Lie is een van de vele Belgen die vandaag aan de start verschijnen van In Flanders Fields. Onze landgenoot heeft de wedstrijd met stip aangeduid, maar hoe zal hij voor de dag komen?

De laatste wedstrijd van De Lie dateert van 19 maart. Hij kwam toen in actie in de GP de Denain, waar hij slechts 84ste werd na een koers met verschillende lekke banden.

Begin deze week was hij ook ziek volgens Het Nieuwsblad. Daardoor is het momenteel toch koffiedik kijken naar wat hij vermag in In Flanders Fields. Ploegleider Pieter Vanspeybrouck laat er bij WielerFlits echter geen twijfel over bestaan.

De Lie hoopt te sprinten voor de winst

"Dat is een groot doel en het is een koers die bij hem past", zegt hij. "Het is veel minder bergop als de Ronde van Vlaanderen. Wij weten ook dat het moeilijk wordt als de lichtgewichten in de Ronde van Vlaanderen het mooie weer maken. Maar vorig najaar heeft hij ook bewezen dat hij op dat terrein wel degelijk iets te zoeken heeft."

De twee voorgaande edities waren een teleurstelling door waaiers en een opgave. "Nu ziet het er anders uit", denkt Vanspeybrouck. "Als alles goed gaat en hij zijn topniveau haalt, hopen we te kunnen sprinten voor het podium en misschien de winst."

"Hij heeft de capaciteiten en is zo’n renner die op een goede dag dichtbij de top komt." Jenno Berckmoes staat De Lie bij als medekopman. "Hij was goed in Milaan-San Remo en vorig jaar al achtste in Gent-Wevelgem. Als ze samen in de finale komen, support hij Arnaud."