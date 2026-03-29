In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

Wout van Aert start vandaag in In Flanders Fields. Onze landgenoot wil er meestrijden om de overwinning en maakt zich op voor de strijd.

Van Aert kwam eerder dit seizoen uitstekend voor de dag in Milaan-Sanremo. Onze landgenoot reed er in het slot naar een knappe derde plaats en kan daardoor met een goed gevoel starten aan In Flanders Fields.

Van Aert wil strijd leveren

Van Aert liet eerder deze week de E3 Saxo Classic aan zich voorbijgaan. Heeft hij daar spijt van? "Nee, ik heb niet gebaald", vertelt hij. Tenzij voor mijn ploegmaat Per (Strand Hagenes), die net naast de overwinning greep."

"Ik heb net als heel Vlaanderen meegeleefd voor de tv. Maar je maakt keuzes en dan kijk je op een andere manier naar de koers", aldus Van Aert, die zich vandaag op verschillende scenario's voorbereidt.

"Het zou logisch zijn dat hij op de sprint speculeert en dat ik koers maak. Maar er zijn heel veel dingen die tussen de start en de finish kunnen gebeuren."

"Gent-Wevelgem is een koers die altijd twee kanten op kan, al trekken de vluchters tegenwoordig vaak aan het langste eind. Ik wil in ieder geval strijd leveren", waarschuwt hij. Dat belooft.