"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

Mathieu van der Poel heeft vandaag In Flanders Fields gereden. Er is één zekerheid: zijn moeder zal niet naar tv gekeken hebben. Dat deed Corinne Poulidor vroeger ook niet bij zowel Mathieu als David.

In de podcast Vals Plat was David van der Poel onlangs te gast. Ook zijn moeder kwam ter sprake. Zij is ook geen onbekende natuurlijk: Corinne Poulidor is de dochter van wijlen Raymond Poulidor. Zij heeft haar hele leven ook niets anders gekend dan de koers, door de carrières van haar vader, haar echtgenoot en haar twee zonen.

David van der Poel moet lachen met de levensloop die Corinne gekend heeft. "Ze werd door haar moeder verboden om ooit met een coureur samen te zijn. Da's ook grandioos mislukt", grapt David. Dat kan zo wel gesteld worden, aangezien ze in het huwelijksbootje getreden is met Adrie van der Poel, die zelf koerste tot het jaar 2000.

Veel stress voor moeder Van der Poel

David is er zich echt wel van bewust wat zijn mama voor hem en ook voor Mathieu allemaal gedaan heeft. "Heel veel van de vrije tijd ging naar ons. De was, de plas, koken: alles komt erbij natuurlijk. En heel veel stress voor valpartijen." Dat is het lot voor iedereen wiens geliefde actief is in de koers. Iedereen weet dat die val er ooit wel komt.

Dat moet voor een enorme zenuwachtigheid zorgen op het thuisfront. "Ik neem aan dat die er ook was voor trainingen, want da's nog veel gevaarlijker dan koersen. Die stress is er nog altijd", weet David. "Op tv naar wedstrijden kijken kan ze eigenlijk niet." Talloze fans volgen de koersen van Mathieu wel op tv, maar zijn mama dus niet.

Succes van Mathieu

Lees ook... Eens geen gekke dingen: Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields›

Er kunnen dan wel grapjes gemaakt worden over het leven van Corinne Poulidor dat in het teken van de koers staat. Het heeft vooral heel erg veel sérieux en spanning met zich meegebracht. Het succes van Mathieu is welkom als een soort goedmakertje.