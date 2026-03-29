Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers
Bij de start aan zee was alles nog in orde met een van de belangrijkste helpers van Wout van Aert. Tijdens de koers kwam daar helaas snel verandering in door een valpartij. Laurenz Rex was ook een van de slachtoffers.

Er kwam al snel opschudding in In Flanders Fields From Middelkerke to Wevelgem. In de aanloop naar de Moeren kwam het achteraan in het peloton tot een zware valpartij. We zagen zo een renner van Flanders-Baloise meegesleurd worden in de val en struikelen over het been van de reeds gevallen Max Kanter van XDS Astana.

De man van Astana bleef een tijd lang op de grond zitten en hetzelfde gold voor Timo Kielich van Visma-Lease a Bike. Kielich koos er wel voor om de graskant op te zoeken en daar even op de tanden te bijten. Dat deed Kielich met een pijnlijke grimas. Hij had duidelijk zeer aan de benen: zijn gelaatsuitdrukking liet weinig aan de verbeelding over.

Kielich reed vrijdag nog de finale

In de eerste plaats een jammere zaak voor Kielich zelf, maar ook voor Wout van Aert en heel Visma-Lease a Bike. Vrijdag was Kielich nog bij de beste veertig renners in de E3 Saxo Classic. Hij was prima op dreef en het lijdt dan ook weinig twijfel dat hij op weg naar Wevelgem nog een belangrijke rol had kunnen spelen in dienst van Van Aert. 

Iets verderop was het duidelijk minstens even erg gesteld met Laurenz Rex, die in een diepe gracht was gesukkeld. Ook bij Rex vertelde de grimas op zijn gezicht al grotendeels het verhaal. Hij heeft met zijn sprint Soudal Quick-Step al aan enkele toptiennoteringen geholpen en kon dus beschouwd worden als een schaduwkopman.

Opgaves in In Flanders Fields


Er was snel medische hulp ter plaatse om de gevallen renners bij te staan, maar de pijn speelde hen vanzelfsprekend parten. Kielich, Kanter en Rex - de drie zwaarste slachtoffers van de val - zouden moeten opgeven. 

