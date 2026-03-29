Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

Remco Evenepoel verdedigt sinds dit seizoen de kleuren van Red Bull-BORA-hansgrohe. Volgens enkele vertrouwelingen viel daarmee een last van zijn schouders.

In de Ronde van Catalonië wordt Evenepoel bijgestaan door Dario Kloeck en David Geeroms. Kloeck is zijn neef en is mecanicien. Geeroms is de verzorger van Evenepoel.

Beiden waren in het verleden - net als hun poulain - aan de slag bij Soudal-Quick Step, maar maakten mee de overstap naar Red Bull. Het duo kent een andere versie van Evenepoel, achter de competitieve atleet.

Evenepoel is rustiger geworden

"Maar de Remco die wij kennen, is vooral ook iemand die altijd plezier maakt", onthult Kloeck aan Het Laatste Nieuws. "Aan tafel is hij de sfeermaker en moppentapper. Als Remco David een toer kan lappen, zal hij het niet nalaten. Altijd lachen. Het is gewoon een super aangename gast."

Kloeck en Geeroms zien dat Evenepoel meer rust gevonden heeft. "Remco is de voorbije maanden rustiger en volwassener geworden. Met de transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe is een last van zijn schouders gevallen."

"Alles loopt vlot in deze ploeg en hij voelt dat er veel mogelijkheden zijn. Dat geeft hem rust." Die mogelijkheden moeten hem tot nieuwe hoogtes stuwen. Na de slotritt in de Ronde van Catalonië snijdt Evenepoel de Ardennenklassiekers aan, waar hij opnieuw wil schitteren.