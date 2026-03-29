"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

Arnaud De Lie staat vandaag aan de start van In Flanders Fields. Onze landgenoot hoopt een rol te spelen en tegelijkertijd gespaard te blijven van pech. Dat laatste gooide de laatste jaren wel vaker roet in het eten.

Dat was nog maar eens het geval in de GP de Denain, de laatste koers waarin De Lie in actie kwam. De Belg reed er drie keer lek en bolde binnen als 84ste. Het overkwam De Lie wel vaker in het verleden.

De Lie voelt zich goed

"Ik zou het ook niet dramatiseren", zegt ploegleider Pieter Vanspeybrouck bij WielerFlits. "Het hoort bij de koers en soms val je er gewoon van tussen. Maar als je hem in Tirreno-Adriatico zag rijden, kon hij goed zijn posities vasthouden in aanloop naar de sprint."

"Dat duidt erop dat hij goed is en hij voelt zich ook goed. Hij heeft daar goed afgezien bergop." De Lie, die zijn voorbereiding verstoord zag door een enkelblessure, bleef dit seizoen vooral op de achtergrond. Hij nam een pauze van tien dagen tussen de GP de Denain en In Flanders Fields.

"Dat het stil rond hem lijkt, is geen slecht teken", vindt Vanspeybrouck. "Van wat ik hoor van iedereen die dichtbij hem staat, zit hij op schema. Ik zou zeker niet panikeren omdat de uitslagen uitblijven. De koersen die hem het beste liggen, moeten er nog aankomen."



Te beginnen met In Flanders Fields dus. De Lie hoopt er een goed gevoel op te doen, maar naar zijn precieze vorm is het momenteel gissen, ondanks de hoopgevende signalen in de Tirreno. Begin deze week was hij ook wat ziek, schrijft Het Nieuwsblad.