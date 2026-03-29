Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

Cian Uijtdebroeks is momenteel actief in de Ronde van Catalonië. Onze landgenoot doet het er goed, met een voorlopige achtste plaats in het klassement. De zesde rit verliep wel niet zoals de Belgische renner gehoopt had.

Uijtdebroeks kende dit seizoen al pech. In de Ronde van Valencia liep hij een breukje in de elleboog op, waardoor hij even aan de kant stond. Hij hervatte daarna met een vijfde plaats in Milaan-Turijn.

Deze week is hij actief in de Ronde van Catalonië. In de zesde rit hoopte hij enkele directe concurrenten in het klassement het vuur aan de schenen te leggen, maar dat liep niet zoals gehoopt.

Uijtdebroeks had een goed gevoel

"We hadden het plan gemaakt om op die klim voor een schifting te zorgen en zo enkele jongens die voor mij staan in het klassement onder druk te zetten", vertelde hij achteraf aan Sporza.

"Ik ben ervoor gegaan, maar ik kreeg niet echt mensen mee. Dat was jammer, want ik had zin om er een zware dag van te maken. Het had geen zin om te blijven pushen. Een solo van 60 kilometer? Even heb ik er aan gedacht, maar het peloton zat niet veraf en je had ook nog die vallei."



In de afdaling moest hij een gat laten met de groep met de topfavorieten. "Het was spijtig dat Riccitello een gat liet vallen. Daardoor werd alles wat verkloot", vertelt hij daarover. "Maar we hebben gegeven wat we konden en het gevoel in de benen was goed. Ik heb er vertrouwen in dat we op de goeie weg zijn."