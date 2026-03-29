🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

Ook in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali wordt er dezer dagen gekoerst. De Italiaanse rittenkoers werd zaterdag getekend door een waanzinnig tafereel, waarbij de volgwagen van Visma-Lease a Bike aangevallen werd.

Op een video op X zien we hoe de volgwagen van de Nederlandse formatie aangevallen wordt door twee dronken fans. Een daarvan klimt op de auto en probeert een fiets te stelen.

De andere fan slaat verschillende keren op de auto, gedraagt zich agressief en lijkt de inzittenden te bedreigen. Visma-Lease a Bike reageert op zijn website bij monde van CEO Richard Plugge.

Visma-Lease a Bike maakt melding bij de organisatie

"Dit incident nemen wij hoog op, omdat hiermee de veiligheid van collega’s in gevaar komt", vertelt Plugge. "Onze mensen ter plaatse zijn direct naar de politie gegaan en hebben ook melding gemaakt van het incident bij de organisatie.

"Uiteindelijk is het niet gelukt om materiaal te stelen en is er geen schade ontstaan. De collega’s in de auto zijn oké, maar uiteraard wel geschrokken."

Zaterdag werd de vierde etappe gereden van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Axel Laurance (INEOS) ging met de zege aan de haal. Zondag staat de slotrit op het programma.



