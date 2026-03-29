Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

Wat betekent die zware inspanning van Van der Poel in de E3 voor de kansen van Philipsen in In Flanders Fields From Middelkerke to Wevelgem? Niet zo heel veel, denkt die laatste. Sowieso is het weer heel indrukwekkend wat Van der Poel in de omgeving van Harelbeke liet zien.

Tijdens zijn pittige solo in de E3 Saxo Classic haalde Mathieu van der Poel een gemiddelde van 446 watt over een inspanning van negentig minuten. Cijfers die Jasper Philipsen net niet omver blazen. "Da's waanzin, ja. Dat is iets wat ik waarschijnlijk nooit zal kunnen bereiken", maakt de 'Vlam van Ham' zich geen illusies. "Heel indrukwekkend."

Voor Philipsen heeft Van der Poel zo nog maar eens bewezen wat voor een uitzonderlijke renner hij is. "Er zijn er heel weinig die zo'n wattages kunnen rijden." Misschien zorgt die schitterende inspanning van afgelopen vrijdag van Van der Poel er wel voor dat Philipsen een tikkeltje meer het kopmanschap kan claimen in In Flanders Fields.

Van der Poel kan goed herstellen

Zo bekijkt laatstgenoemde het echter niet. "Ik denk dat Mathieu iemand is die goed kan herstellen. Hij heeft gisteren een goede hersteldag gehad. Ik denk niet dat hij heel veel hinder zal ondervinden. Hij zal met open vizier koersen zoals we van hem gewend zijn." Philipsen gelooft dus niet dat Van der Poel zijn koerswijze zal aanpassen.

Bij Alpecin-Premier Tech gaan ze natuurlijk de combinatie die al zoveel succes heeft opgeleverd niet in de vuilbak kieperen. "Het is zeker in het voordeel van onze ploeg als we die sterkte kunnen uitspelen. Veel onderlinge afspraken maken wij niet echt. We zullen zien hoe de koers verloopt", maakt Philipsen er zich niet druk in.

Philipsen wil goede benen tonen in finale

Hij jaagt wel op een eerste podiumplaats in de geschiedenis van deze wedstrijd en weet wat zijn eigen verantwoordelijkheid is. "Ik probeer overal mee te zijn, zodat ik mijn goede benen kan uitspelen in de finale", besluit Philipsen.