Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

Lorenz Lomme
| Reageer
Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Ook de zesde rit in de Ronde van Catalonië ging naar Jonas Vingegaard. De Deen sprong in het absolute slot weg uit de groep der favorieten en zette nog maar eens de puntjes op de i.

Red Bull-BORA-hansgrohe probeerde Vingegaard nochtans onder druk te zetten. Remco Evenepoel verzette bergen werk op kop en reed in dienst van ploegmaat Florian Lipowitz, maar tevergeefs.

Vingegaard schoot op twee kilometer van de finish weg en kwam solo binnen. Hij was zo al goed voor zijn tweede ritzege op een rij. De Deense ster deed achteraf zijn verhaal van de koers bij WielerFlits.

Vingegaard had nog wat overschot

"In de laatste afdaling zette Red Bull-BORA-hansgrohe druk, maar gelukkig was ik goed mee. Vanaf daar was het een ‘battle’ tussen zes renners." Vingegaard had een antwoord in huis op het beulwerk op kop van Evenepoel.

"Ik had nog wat overschot voor een aanval, dus heb ik dat met twee kilometer te gaan ook effectief gedaan", klinkt het. "Ik was meteen in staat om de rest te lossen, dus het was een goede dag. Ik ben blij met de winst."

Lees ook... Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel
In de heuvelachtige slotrit moet het peloton de Montjuïc temmen. "Dat is niet het soort rit dat me het beste ligt. De belangrijkste focus is om de leiderstrui te verdedigen. Als ik nog kan winnen, is dat mooi. Maar dat is niet het hoofddoel."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Volta a Catalunya
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

11:45
Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

10:30
"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

11:00
Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

08:30
Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

10:00
🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

09:00
'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

07:00
Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

18:00
Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

21:30
Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

20:30
📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

19:30
Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

18:30
🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

17:27
Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

17:00
Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

16:30
Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

16:00
Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

12:00
Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

15:00
"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

14:00
Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

13:00
'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

13:30
Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

12:30
Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

28/03
Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

28/03
"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

28/03
Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

28/03
In Flanders Fields: Visma-Lease a Bike hint op tactiek met Wout van Aert

28/03
"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

28/03
Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

28/03
Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen

27/03
1
Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

28/03
🎥 Vingegaard heer en meester in Catalonië, Evenepoel kraakt en verliest veel tijd

27/03
Grotere rol dan verwacht bij Soudal Quick-Step? Bakelants weet meer over Boonen

27/03
Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

27/03
Tiesj Benoot komt met hoopgevende update over zijn revalidatie

27/03
Duidelijke topfavoriet voor Parijs-Roubaix? "Hij kan iedereen verslaan"

27/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Mads Pedersen Tom Boonen Patrick Lefevere Thomas Pidcock Christophe Laporte Tibor Del Grosso Brian Holm Soerensen Tiesj Benoot Jan Bakelants Yves Lampaert Stan Dewulf Florian Vermeersch Tim Van Dijke Axel Zingle Arnaud De Lie

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved