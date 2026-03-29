Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

Ook de zesde rit in de Ronde van Catalonië ging naar Jonas Vingegaard. De Deen sprong in het absolute slot weg uit de groep der favorieten en zette nog maar eens de puntjes op de i.

Red Bull-BORA-hansgrohe probeerde Vingegaard nochtans onder druk te zetten. Remco Evenepoel verzette bergen werk op kop en reed in dienst van ploegmaat Florian Lipowitz, maar tevergeefs.

Vingegaard schoot op twee kilometer van de finish weg en kwam solo binnen. Hij was zo al goed voor zijn tweede ritzege op een rij. De Deense ster deed achteraf zijn verhaal van de koers bij WielerFlits.

Vingegaard had nog wat overschot

"In de laatste afdaling zette Red Bull-BORA-hansgrohe druk, maar gelukkig was ik goed mee. Vanaf daar was het een ‘battle’ tussen zes renners." Vingegaard had een antwoord in huis op het beulwerk op kop van Evenepoel.

"Ik had nog wat overschot voor een aanval, dus heb ik dat met twee kilometer te gaan ook effectief gedaan", klinkt het. "Ik was meteen in staat om de rest te lossen, dus het was een goede dag. Ik ben blij met de winst."

In de heuvelachtige slotrit moet het peloton de Montjuïc temmen. "Dat is niet het soort rit dat me het beste ligt. De belangrijkste focus is om de leiderstrui te verdedigen. Als ik nog kan winnen, is dat mooi. Maar dat is niet het hoofddoel."