Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

In de Ronde van Catalonië staat vandaag de slotrit met de Montjuïc op het programma. Remco Evenepoel lijkt voor de ritzege te willen gaan, nadat hij gisteren bakken werk verzette voor ploegmaat Florian Lipowitz.

Evenepoel offerde zich op voor zijn Duitse ploegmaat en legde een stevig tempo op. Onder zijn impuls verloor Felix Gall meer dan 2 minuten en schoof Lipowitz op naar de derde plaats in het klassement. De Duitser had achteraf bij Het Laatste Nieuws alleen maar lof voor onze landgenoot.

Lipowitz is "superdankbaar"

"Een fantastische prestatie van Remco", klonk het. "Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Hij was geweldig, leverde fantastisch werk voor mij. Daar ben ik hem superdankbaar voor. Dat een (ex-)wereldkampioen zoiets doet, is... amazing."

"Beetje jammer dat ik het niet kon afwerken op de slotklim", baalde hij wel een beetje. "Toen Vingegaard ging, zat ik op mijn limiet. Ik wilde niet volledig exploderen door hem te proberen volgen en zocht naar mijn eigen ritme. Misschien had Remco zelf wel de benen om te winnen. Dan is het dubbel spijtig."

Evenepoel lijkt in de laatste rit voor de zege te gaan. "O ja, hoor. Da’s een rit voor hém", vindt Lipowitz. "Het zou leuk zijn voor de ploeg om nog een keer te winnen. Remco kan daar voor zorgen."

Evenepoel zelf is momenteel zesde in het klassement op 2:17 van koploper Jonas Vingegaard. Lipowitz heeft een virtueel podium in handen met een derde plek op 1:30 van de Deen.