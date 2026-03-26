Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Er is een groot besef van de specifieke kwaliteiten van Mathieu van der Poel, ook binnen het peloton. Daarmee dwingt hij bewondering af, en ook een tikkeltje angst.

Als er nu al één thema onthouden kan worden uit de reeds gereden koersen, dan is het wel het massaal aantal valpartijen. Er wordt zeker niet minder gevallen dan vroeger, integendeel. Om valpartijen te kunnen vermijden, is het positioneren en het wringen in het peloton meer dan ooit van cruciaal belang. Een rondvraag hierover is leerrijk.

In Het Laatste Nieuws laten verschillende renners zich lovend uit over Van der Poel wat dit aspect betreft. "Ik zou nooit mijn schouder durven zetten tegen Mathieu van der Poel", bekent Oliver Naesen. Een teken van ontzag, of schrik? "Hij is de beste en heeft dat afgedwongen, maar ook hij krijgt het zeker niet langer op een schoteltje aangeboden." 

Van der Poel altijd op juiste plaats

Naesen is niet de enige Belg die de specialiteit van Van der Poel erkent. Arjen Livyns heeft hier ook absoluut geen enkel probleem mee. "Het is geen geheim dat Van der Poel altijd op de juiste plaats zit." Zonder uitzondering? "Ik kan mij geen enkel moment herinneren dat Van der Poel eens niet goed zat", aldus Edward Theuns.

Hoe komt het dan toch dat Van der Poel zich vrijwel nooit laat verrassen? Dat is  toch haast onmogelijk, met die vele hectische toestanden in de koers. "Hij is kalm, heeft overschot om zich te kunnen positioneren én kan goed sturen." Ook Cédric Beullens is lyrisch. "Ook op het vlak van wringen en positioneren is Mathieu een tovenaar." 

Moeilijkheid in Vlaamse koersen

Er is in de eerste plaats veel bewondering in het peloton voor de positionering van Van der Poel, zeker onder de Belgen. Zij weten immers vaak uit eigen ervaring hoe moeilijk het bijvoorbeeld kan zijn in de Vlaamse koersen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel
Oliver Naesen
Arjen Livyns

Meer nieuws

Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat

13:30
12:25
13:00
20:30
10:25
10:00
09:00
08:30
08:00
07:30
1
07:00
21:30
25/03
17:00
19:30
18:30
18:00
17:36
14:00
16:30
16:00
25/03
15:00
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
25/03
24/03
25/03
25/03
24/03
24/03
24/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Mathieu Van Der Poel Tadej Pogacar Wout Van Aert Tom Boonen Jan Bakelants Toon Aerts Yves Lampaert Silvan Dillier Edward Theuns Jonas Vingegaard Rasmussen Patrick Lefevere Oliver Naesen Thomas Pidcock Thijs Zonneveld Tim Merlier David Van Der Poel Bert Van Lerberghe Jonas Rickaert Maxim Van Gils

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved