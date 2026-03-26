Bewondering én schrik in het peloton voor Van der Poel: "Een tovenaar, hij is de beste"

Er is een groot besef van de specifieke kwaliteiten van Mathieu van der Poel, ook binnen het peloton. Daarmee dwingt hij bewondering af, en ook een tikkeltje angst.

Als er nu al één thema onthouden kan worden uit de reeds gereden koersen, dan is het wel het massaal aantal valpartijen. Er wordt zeker niet minder gevallen dan vroeger, integendeel. Om valpartijen te kunnen vermijden, is het positioneren en het wringen in het peloton meer dan ooit van cruciaal belang. Een rondvraag hierover is leerrijk.

In Het Laatste Nieuws laten verschillende renners zich lovend uit over Van der Poel wat dit aspect betreft. "Ik zou nooit mijn schouder durven zetten tegen Mathieu van der Poel", bekent Oliver Naesen. Een teken van ontzag, of schrik? "Hij is de beste en heeft dat afgedwongen, maar ook hij krijgt het zeker niet langer op een schoteltje aangeboden."

Van der Poel altijd op juiste plaats

Naesen is niet de enige Belg die de specialiteit van Van der Poel erkent. Arjen Livyns heeft hier ook absoluut geen enkel probleem mee. "Het is geen geheim dat Van der Poel altijd op de juiste plaats zit." Zonder uitzondering? "Ik kan mij geen enkel moment herinneren dat Van der Poel eens niet goed zat", aldus Edward Theuns.

Hoe komt het dan toch dat Van der Poel zich vrijwel nooit laat verrassen? Dat is toch haast onmogelijk, met die vele hectische toestanden in de koers. "Hij is kalm, heeft overschot om zich te kunnen positioneren én kan goed sturen." Ook Cédric Beullens is lyrisch. "Ook op het vlak van wringen en positioneren is Mathieu een tovenaar."

Moeilijkheid in Vlaamse koersen

Lees ook... Spontane bedenking: Van der Poel prijst concurrenten én ex-ploegmaat›

Er is in de eerste plaats veel bewondering in het peloton voor de positionering van Van der Poel, zeker onder de Belgen. Zij weten immers vaak uit eigen ervaring hoe moeilijk het bijvoorbeeld kan zijn in de Vlaamse koersen.