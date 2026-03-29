Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Fabian Cancellara was ooit zelf een van de beste klassieke renners van zijn generatie. Tegenwoordig geniet de Zwitser van onder meer Mathieu van der Poel.

Cancellara won zelf drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. Hij weet dus maar al te goed waarover hij spreekt als het op het klassieke werk aankomt.

Eerder deze week zag de Zwitser Mathieu van der Poel zegevieren in de E3 Saxo Classic. De Nederlander schreef die koers al voor de derde keer op zijn naam. Tom Boonen is met vijf zeges nog altijd de recordhouder.

Van der Poel tilt wielersport naar hoger niveau

Cancellara denkt dat Van der Poel niet bezig is met dat record. "Het verandert wel iets voor jullie journalisten, voor de geschiedenisboeken, voor mij, maar uiteindelijk betekent dat niet dat hij beter is geworden", zegt hij in gesprek met L'Équipe, geciteerd door In de Leiderstrui.

"Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau", is Cancellara lovend. "Het is sowieso een sportieve prestatie; het breken van een record trekt altijd de aandacht."

Zondag gaat Van der Poel op zoek naar een eerste triomf in In Flanders Fields, dat voorheen bekendstond als Gent-Wevelgem. Als hij daar wint, dan vult hij een van de weinige nog resterende gaten op zijn palmares.