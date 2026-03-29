Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fabian Cancellara was ooit zelf een van de beste klassieke renners van zijn generatie. Tegenwoordig geniet de Zwitser van onder meer Mathieu van der Poel.

Cancellara won zelf drie keer de Ronde van Vlaanderen en drie keer Parijs-Roubaix. Hij weet dus maar al te goed waarover hij spreekt als het op het klassieke werk aankomt.

Eerder deze week zag de Zwitser Mathieu van der Poel zegevieren in de E3 Saxo Classic. De Nederlander schreef die koers al voor de derde keer op zijn naam. Tom Boonen is met vijf zeges nog altijd de recordhouder.

Van der Poel tilt wielersport naar hoger niveau

Cancellara denkt dat Van der Poel niet bezig is met dat record. "Het verandert wel iets voor jullie journalisten, voor de geschiedenisboeken, voor mij, maar uiteindelijk betekent dat niet dat hij beter is geworden", zegt hij in gesprek met L'Équipe, geciteerd door In de Leiderstrui.

"Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau", is Cancellara lovend. "Het is sowieso een sportieve prestatie; het breken van een record trekt altijd de aandacht."

Zondag gaat Van der Poel op zoek naar een eerste triomf in In Flanders Fields, dat voorheen bekendstond als Gent-Wevelgem. Als hij daar wint, dan vult hij een van de weinige nog resterende gaten op zijn palmares.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

12:00
Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

12:15
Strijdlustige Evenepoel woekert met krachten op slotdag in Catalonië en sleept er nog verdiende ereplaats uit

14:15
Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

13:20
Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

13:00
Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

20:30
In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

11:45
"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

11:00
Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

10:30
Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

10:00
Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

09:30
🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

09:00
Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

21:30
Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

08:30
'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

07:00
Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

28/03
Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

17:00
📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

19:30
Van der Poel heeft vervelende boodschap voor organisatie E3 Saxo Classic

28/03
"Dan heb je zelf niet gekoerst": concurrentie weerlegt twijfels rond Mathieu van der Poel

28/03
Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

18:30
Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

18:00
🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

17:27
Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

16:30
Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

16:00
Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

15:00
"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

28/03
'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

28/03
Niet akkoord: grote verbazing vanwege beslissing van Van der Poel

28/03
Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

28/03
Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

28/03
Heeft Milaan-Sanremo sporen nagelaten? Van der Poel helder over mentale tik van Pogacar

28/03
Van der Poel windt er totaal geen doekjes om: "Dat had klote geweest"

27/03
In Flanders Fields: Visma-Lease a Bike hint op tactiek met Wout van Aert

28/03
Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

28/03
"Schaam je": Visma-Lease a Bike door het stof na bedenkelijk incident in E3 Saxo Classic

28/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Tadej Pogacar Arnaud De Lie Wout Van Aert Mads Pedersen Jasper Philipsen Tom Boonen Thomas Pidcock Van Eetvelt Lennert Patrick Lefevere Brian Holm Soerensen Christophe Laporte Tiesj Benoot Cian Uijtdebroeks Max Kanter Jan Bakelants Laurenz Rex Stan Dewulf

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved