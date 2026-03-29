UPDATE: Evenepoel in Catalonië en Van Aert en Van der Poel eervol in Wevelgem, Philipsen pakt hoofdprijs

Foto: © photonews

In Catalonië was het uitkijken naar Evenepoel en in Wevelgem naar Van Aert en Van der Poel. Heel wat toppers kwamen dus op deze zondag in actie.

Ronde van Catalonië 

Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe hadden in de Ronde van Catalonië tot dusver telkens hun meerdere moeten erkennen in Jonas Vingegaard. De laatste etappe gaf hen echter nog de kans om iets terug te doen. Liam Slock heeft zich tijdens deze rittenkoers ook een van de aanvallende renners getoond en ging weer mee in de vlucht. 

De Belg van Lotto-Intermarché won ook de eerste tussensprint en pakte ook de eerste bergpunten van de dag. Dat laatste gegeven betekende dat de renners begonnen waren aan de passages over de Montjuïc. Voor de betere klimmers ging de concurrentie zeker niet van Almeida komen. Hij moest al snel laten begaan in het peloton. 

Vingegaard kraakt niet onder Red Bull-pogingen

Vlak voor de top van de derde keer Montjuïc werden de vroege vluchters gegrepen. Evenepoel had zich tot dan al alert getoond en plaatste meteen een aanval. Vingegaard kleefde onmiddellijk aan zijn wiel. Lipowitz keerde terug in de afdaling en was de volgende die zou versnellen. Zo leek Red Bull te proberen om Vingegaard af te matten. 

Evenepoel waagde nog een poging op het vlakke en trok ook daarna nog een keer door. Op veel steun moest hij echter niet rekenen. Ciccone verzekerde zich van de bergtrui, maar de strijd om de ritzege lag nog open. Aangezien niemand van de klimmers weggeraakte, controleerde INEOS in de finale in dienst van Godon. De man die al een paar keer vierde in Catalonië werd geklopt door Gilmore. Evenepoel werd nog knap derde. 

Lees ook... Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

In Flanders Fields

Van Aert, Van der Poel en Florian Vermeersch maakten de oversteek naar de vroege vluchters en lieten die vervolgens logischerwijs achter. Op de derde keer de Kemmelberg ontbond Van der Poel zijn duivels. Van Aert moest een lengte toegeven maar kwam samen met hem over de top tijdens In Flanders Classics From Middelkerke to Wevelgem. 

Voor Vermeersch was de versnelling van Van der Poel er wel te veel aan. De UAE-man werd nog opgeslokt door de jagende sprintersploegen. Een uitval van Segaert was welgekomen steun voor Van Aert en Van der Poel.

Ook met drie was het echter onbegonnen werk om uit de greep van het peloton te blijven. Geen probleem voor Alpecin-Premier Tech, want Philipsen spurtte naar winst. Hij was in de massasprint de snelste. Tobias Lund Andresen en Christophe Laporte zorgden voor vertegenwoordiging van Decathlon en Visma op het podium.

Eens geen gekke dingen: Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

Eens geen gekke dingen: Van der Poel doet een paar heel eerlijke onthullingen na In Flanders Fields

17:45
Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

Dit had Florian Lipowitz te zeggen over het beulwerk van Remco Evenepoel

10:30
Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

Jonas Vingegaard reageert na het beulwerk van Remco Evenepoel

09:30
Van Aert deelt sneertje uit aan collega na ontknoping in Wevelgem: "Oudste zoon ontgoocheld"

Van Aert deelt sneertje uit aan collega na ontknoping in Wevelgem: "Oudste zoon ontgoocheld"

17:20
Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

Vertrouweling doet opvallende onthulling over Remco Evenepoel

10:00
"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

"Grandioos mislukt": Ondanks grapje weet David waar mama nog altijd last van heeft bij koersen van Mathieu

17:00
Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

Ploegmaat Lipowitz kan het niet afmaken en biedt excuses aan bij Evenepoel

18:00
Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

Enorme boost voor Pogacar en zo wordt het nog moeilijker voor Van der Poel & co

16:15
De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek Interview

De Bondt bevestigt uitspraak van Oliver Naesen over Mathieu van der Poel in exclusief gesprek

15:15
Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

Streep door rekening na zware val: belangrijke helper Van Aert en schaduwkopman Wolfpack bij slachtoffers

13:20
Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

Cancellara geniet van deze toprenner: "Hij tilt de wielersport naar een hoger niveau"

14:00
Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

Deze Belg wil schitteren in In Flanders Fields: "Het is een koers die bij hem past"

13:00
Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

Philipsen houdt zich niet in over ploegmaat Van der Poel: "Waanzin"

12:15
Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

12:00
In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

In Flanders Fields: Van Aert stuurt stevige waarschuwing naar concurrentie

11:45
"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

"Niet dramatiseren": ploegleider veegt probleem rond Arnaud De Lie van tafel

11:00
Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

Cian Uijtdebroeks zag snood plannetje compléét in het water vallen in Ronde van Catalonië

08:30
Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

Evenepoel verklaart waarom hij zich opofferde voor Lipowitz, maar moet ook iets toegeven

18:30
🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

🎥 Wáánzinnig tafereel in Italië: twee fans vallen volgwagen aan van Visma-Lease a Bike

09:00
🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

🎥 Evenepoel offert zichzelf op voor Lipowitz, Vingegaard pakt het cadeautje uit

28/03
'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

07:00
Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel schat kansen in voor rit 6 in de Ronde van Catalonië

28/03
Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

Pogacar de winnaar van de E3: Zonneveld vreest voor Van der Poel in de Ronde

21:30
Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel doet zijn opvallende verhaal na rit 5 in de Ronde van Catalonië

28/03
Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

Revanche voor Milaan-Sanremo? Roodhooft spreekt klare taal én zag Van der Poel ook fout maken

20:30
Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

Lefevere velt verrassend oordeel over Evenepoel na veel tijdverlies op Vingegaard

28/03
📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

📷 Streep door zijn voorjaar? Tom Pidcock loopt meerdere blessures op bij zware valpartij

19:30
Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

Was E3 te zwaar? Alpecin-Premier Tech heeft knoop doorgehakt over Van der Poel

28/03
Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

Van Aert moet kopmanschap met twee ploegmaats delen tijdens In Flanders Fields

28/03
Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

Na zijn sterke rentree : Mads Pedersen moet nieuwe domper incasseren

28/03
"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

"Achterlijk": Tom Boonen houdt zich niet in na rentree in over de E3 Saxo Classic

28/03
Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

Karl Vannieuwkerke en José de Cauwer stellen zich vragen bij Mathieu van der Poel

28/03
'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

'Arnaud De Lie grof wild: ook deze ploeg mengt zich nu in de strijd'

28/03
Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

Johan Bruyneel heeft slecht nieuws voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert

28/03
"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

"Hij is geen dommerik, hé": Sergeant over duo-aanval van Evenepoel en Vingegaard

27/03
Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

Pidcock ontsnapt aan gigantisch drama: "Ik ben een leven kwijtgeraakt"

28/03

