'Moeten Van Aert en co vrezen? Topper in belangstelling van meerdere ploegen'

Bij Visma-Lease a Bike vertrokken deze winter al enkele sterke pionnen. Ook Christophe Laporte (33) zou in de belangstelling staan van enkele ploegen, al is zijn vertrek nog geen zekerheid.

Wordt Laporte volgende vertrekker bij Visma?

Bij Visma-Lease a Bike vertrokken afgelopen winter onder meer Olav Kooij en Tiesj Benoot (allebei naar Decathlon-CMA CGM) en Dylan van Baarle (Soudal Quick-Step) naar andere ploegen.

Visma-Lease a Bike is zo wat minder sterk in de breedte in het klassieke voorjaar, maar haalde wel onder meer Timo Kielich weg bij Alpecin-Premier Tech. Matthew Brennan zorgde in Kuurne-Brussel-Kuurne al voor een zege.

Eind dit jaar lopen er weinig contracten af bij Visma-Lease a Bike, maar Edoardo Affini en ook Christophe Laporte kunnen wel vertrekken. Volgens HLN kan vooral Laporte rekenen op interesse van andere ploegen.

Laporte naar Red Bull over blijft hij bij Visma?

De Fransman zou de keuze hebben uit vier ploegen, waaronder Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg doet het dit jaar al beter in het voorjaar met onder meer Gianni Vermeersch, maar wacht nog op een grote zege.



Een verlengd verblijf van Laporte bij Visma-Lease a Bike, die sinds 2022 voor de Nederlandse ploeg rijdt, is echter ook niet uitgesloten. De komende maanden zullen uitwijzen waar zijn toekomst ligt.