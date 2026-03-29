Mathieu van der Poel onthult verrassende aanpak voor In Flanders Fields

Vandaag staat In Flanders Fields op het programma. Mathieu van der Poel is de grote favoriet, al wil de Nederlander de zaken iets anders aanpakken dan in de E3 Saxo Classic.

Van der Poel won eerder deze week de E3 Saxo Classic, maar moest daarvoor diep gaan. Dat heeft gevolgen voor zijn aanpak voor In Flanders Fields, lijkt het.

Van der Poel kiest voor een andere aanpak

"Ik zal een beetje defensiever koersen, denk ik", vertelde hij voor de start. Alpecin rekent niet alleen op Van der Poel, maar kan ook de kaart van Jasper Philipsen uitspelen.

"We delen het kopmanschap", zegt Van der Poel. "We hebben allebei een kans om deze wedstrijd te winnen. Tijdens of na de heuvelzone wordt wel duidelijk welke kaart we trekken."

"Het ligt vooral aan hoe ik me voel tijdens de wedstrijd. Jasper zal normaal altijd de schifting overleven bij een kleine groep en er zijn nog teams met een sprinter. Het kan zijn dat we straks sprinten", aldus Van der Poel, die toegeeft "niet echt zuinig" te hebben gereden in de E3 Saxo Classic.

Van der Poel kon één dag uitblazen na zijn onderneming vrijdag in de E3. Hij werkte er een lange solo af en werd in het slot nog bijna gegrepen. Het is afwachten welk scenario we vandaag krijgen.