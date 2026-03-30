"Dat bestaat toch niet meer?": De Cauwer trekt stevige conclusie over Van der Poel en co

De E3 Saxo Classic en In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem eindigden twee keer met een spannende ontknoping. José De Cauwer denkt dat daar lessen uit zullen worden getrokken.

In de E3 Saxo Classic liet een groepje achtervolgers het na om Mathieu van der Poel helemaal in te rekenen, maar in In Flanders Fields kwam het peloton wel nog helemaal terug en greep het Van der Poel en Van Aert bij de lurven.

De Cauwer trekt lessen uit E3 en IFF

José De Cauwer denkt dan ook dat er lessen zullen worden getrokken uit die twee koersen. "Samenwerken op de fiets is het codewoord. Dat heeft men eindelijk begrepen in de volgwagens. Niet in het peloton, wel bij de ploegleiders", zegt hij bij Sporza.

Vooral in de E3 Saxo Classic was het verrassend dat Van der Poel er niet in slaagde om een groepje achtervolgers voldoende af te houden. Van der Poel verloor steeds meer terrein en zag zijn zege nog in gevaar komen.

Ook Van der Poel kan worden ingehaald

"Van der Poel werd ingehaald – zo noem ik het toch. Dat bestaat toch niet meer?", stelt De Cauwer dan ook. Het is nu afwachten of dat ook met Pogacar zal kunnen in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen.

Maar zoals er gekoerst werd richting Wevelgem, moet het volgens De Cauwer altijd gebeuren. Met vereende krachten kunnen ook sterke mannen zoals Van der Poel en Van Aert worden teruggehaald.