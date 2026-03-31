📷 Niet meer in actie dit voorjaar: Julie De Wilde (23) geeft zelf meer uitleg

Julie De Wilde (23) komt dit voorjaar niet meer in actie. De Belgische renster van Fenix-Premier Tech reed sinds half februari geen enkele koers meer.

Met enkele koersen in Australië in januari en de Ronde van Valencia in februari staat de teller op het vlak van koersdagen van Julie De Wilde dit jaar op tien. En daar zal het voorlopig ook bij blijven.

Op haar sociale media heeft De Wilde meer uitleg gegeven. "Na overbelasting eerder dit seizoen ben ik verplicht geweest om volledige rust te nemen. Helaas betekent dit dat ik het volledige voorjaar moet missen."

"Het is moeilijk om een stap terug te zetten wanneer je alleen maar wilt koersen, maar mijn gezondheid komt op de eerste plaats. Ik neem nu de tijd om goed te herstellen en sterker terug te komen."

"De weg naar herstel begint nu. Ik kom terug", besluit De Wilde nog. Wanneer De Wilde weer zal kunnen koersen, is nog niet duidelijk. Dit voorjaar zal ze dus zeker aan zich voorbij moeten laten gaan.

Palmares Julie De Wilde

De 23-jarige De Wilde heeft vier profzeges op haar palmares staan, allemaal in België. Vorig jaar was De Wilde de beste van een groep van veertien rensters in de GP Oetingen, een van de belangrijkste koersen in België.



