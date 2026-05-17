Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

Laten we Toon Aerts voortaan niet meer enkel als veldrijder omschrijven. Hij is in de Giro steeds meer actiever de jongste dagen. Er is dan ook een Belgische renner die voor hem dient als voorbeeld.

Toon Aerts was geruisloos door de Giro aan het rijden, tot een paar dagen geleden. Hier en daar werd hij ook al genoemd als potentiële rittenkaper. "In het verleden zijn daar wel een paar Belgen in geslaagd. Dries De Bondt is op dat vlak wel een beetje een voorbeeld, of toch iemand waar ik inspiratie uit haal", onthulde Aerts eerder bij Sporza.

Aerts probeerde het een eerste keer in de beginfase van de achtste etappe van afgelopen zaterdag. Een van zijn betere dagen. "Ik had terug iets betere benen. Het was een leuke rit, met te proberen in de ontsnapping te geraken, waarvan ik eigenlijk wel wist dat die niet weg ging geraken voor de tussensprint. Ik heb me wel geamuseerd."

Aerts grijpt zijn kans om te koersen op het vlakke

Waarom was het zo amusant? "Het was terug wat koersen op het vlakke, à la Belgische kermiskoersen, in die waaiers en die golven van aanvallen. Dat ligt me gewoon beter dan klimmen." Dat smaakte blijkbaar naar meer. In de negende etappe heeft Aerts zich opnieuw laten zien. Deze keer liet hij het eerste deel van de rit wel begaan.

Er was wel degelijk al een vroege ontsnapping vertrokken, maar die kreeg niet zo heel veel ruimte. Er lag dus nog een mogelijkheid om op iets meer dan zeventig kilometer van de aankomst de oversteek te maken. Aerts greep die gelegenheid, door samen met Ciccone en Ulissi de sprong te geraken. Zo geraakte Aerts in de kop van de koers terecht.

Aerts al veel bewezen in het veldrijden

Aerts zet zichzelf zo op de kaart als wegrenner. Laten we ook niet vergeten wat hij in het veldrijden al allemaal bewezen heeft. Hij werd Europees kampioen veldrijden in 2016 en 2025. Die tweede titel was de eerste grote titel na zijn schorsing. In 2019 won hij het BK en hij werd drie keer derde op het WK. Daarnaast won hij de Wereldbeker, de Superprestige en het X2O-klassement.



Lees ook... Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."›

Voorlopig ligt zijn focus echter volledig bij wegwielrennen en in de negende Giro-rit ging hij zelfs lang mee met de kopgroep. Aerts werkte echter niet mee, waar enkele Italiaanse metgezellen zich druk in maakten. "Ze hebben heel veel gevloekt op mij", reageert de renner van Lotto-Intermarché bij Eurosport. "We waren honderd procent voor Van Eetvelt aan het koersen."

Tactische keuze van Aerts en Lotto-Intermarché

Aerts vindt dan ook dat hem weinig aan te wrijven valt. "Het is te hopen dat ze het mij niet kwalijk nemen. Ze moeten begrijpen dat we ook tactisch aan het koersen zijn. Ik ben niet de klimmer, ik had sowieso moeten lossen bergop. Het was de bedoeling om zo lang mogelijk mee te gaan en daarna Lennert Van Eetvelt te steunen. Dat is best goed gegaan."

Alleen maar positieve conclusies dus aan het einde van de dag. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn over hoe we vandaag als ploeg gekoerst hebben. Ze mogen het ons wel niet kwalijk nemen." Hoe ging hij dan om met het gevloek van zijn collega's? "Ik kan geen Italiaans, dus ik hoor niet wat ze zeggen", lacht Aerts.