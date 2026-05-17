Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Italianen vloeken op Toon Aerts, maar die verdedigt zich en heeft inspiratiebron: "Ze moeten dat begrijpen"
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Laten we Toon Aerts voortaan niet meer enkel als veldrijder omschrijven. Hij is in de Giro steeds meer actiever de jongste dagen. Er is dan ook een Belgische renner die voor hem dient als voorbeeld.

Toon Aerts was geruisloos door de Giro aan het rijden, tot een paar dagen geleden. Hier en daar werd hij ook al genoemd als potentiële rittenkaper. "In het verleden zijn daar wel een paar Belgen in geslaagd. Dries De Bondt is op dat vlak wel een beetje een voorbeeld, of toch iemand waar ik inspiratie uit haal", onthulde Aerts eerder bij Sporza.

Aerts probeerde het een eerste keer in de beginfase van de achtste etappe van afgelopen zaterdag. Een van zijn betere dagen. "Ik had terug iets betere benen. Het was een leuke rit, met te proberen in de ontsnapping te geraken, waarvan ik eigenlijk wel wist dat die niet weg ging geraken voor de tussensprint. Ik heb me wel geamuseerd."

Aerts grijpt zijn kans om te koersen op het vlakke

Waarom was het zo amusant? "Het was terug wat koersen op het vlakke, à la Belgische kermiskoersen, in die waaiers en die golven van aanvallen. Dat ligt me gewoon beter dan klimmen." Dat smaakte blijkbaar naar meer. In de negende etappe heeft Aerts zich opnieuw laten zien. Deze keer liet hij het eerste deel van de rit wel begaan.

Er was wel degelijk al een vroege ontsnapping vertrokken, maar die kreeg niet zo heel veel ruimte. Er lag dus nog een mogelijkheid om op iets meer dan zeventig kilometer van de aankomst de oversteek te maken. Aerts greep die gelegenheid, door samen met Ciccone en Ulissi de sprong te geraken. Zo geraakte Aerts in de kop van de koers terecht.

Aerts al veel bewezen in het veldrijden

Aerts zet zichzelf zo op de kaart als wegrenner. Laten we ook niet vergeten wat hij in het veldrijden al allemaal bewezen heeft. Hij werd Europees kampioen veldrijden in 2016 en 2025. Die tweede titel was de eerste grote titel na zijn schorsing. In 2019 won hij het BK en hij werd drie keer derde op het WK. Daarnaast won hij de Wereldbeker, de Superprestige en het X2O-klassement.

Lees ook... Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Voorlopig ligt zijn focus echter volledig bij wegwielrennen en in de negende Giro-rit ging hij zelfs lang mee met de kopgroep. Aerts werkte echter niet mee, waar enkele Italiaanse metgezellen zich druk in maakten. "Ze hebben heel veel gevloekt op mij", reageert de renner van Lotto-Intermarché bij Eurosport. "We waren honderd procent voor Van Eetvelt aan het koersen."

Tactische keuze van Aerts en Lotto-Intermarché

Aerts vindt dan ook dat hem weinig aan te wrijven valt. "Het is te hopen dat ze het mij niet kwalijk nemen. Ze moeten begrijpen dat we ook tactisch aan het koersen zijn. Ik ben niet de klimmer, ik had sowieso moeten lossen bergop. Het was de bedoeling om zo lang mogelijk mee te gaan en daarna Lennert Van Eetvelt te steunen. Dat is best goed gegaan."

Alleen maar positieve conclusies dus aan het einde van de dag. "Ik denk dat we tevreden mogen zijn over hoe we vandaag als ploeg gekoerst hebben. Ze mogen het ons wel niet kwalijk nemen." Hoe ging hij dan om met het gevloek van zijn collega's? "Ik kan geen Italiaans, dus ik hoor niet wat ze zeggen", lacht Aerts.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia
Toon Aerts

Meer nieuws

Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

Bijnaam Toon Aerts doet de wenkbrauwen fronsen: "Hij is geen Wout van Aert, maar..."

19:35
Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

Koers UPDATE: Nog meer Visma-vreugde dankzij Belg Van Kerckhove, Merlier maakt hattrick compleet

18:35
Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken

13:30
1
Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

Sentiment van Trine Hansen steekt weer de kop op: Riis niet te spreken over Visma-Lease a Bike

15:30
"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

"Dan kun je toch niet neen zeggen": Belgische ex-rozetruidrager doet opmerkelijk verhaal

11:30
🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

14:30
Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

Victor Campenaerts krijgt opnieuw een boete in de Giro

10:30
"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

"Ik wil dat je gaat koersen": overleden renster Jilke Michielsen mist laatste afspraak met vriendje

12:30
🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

🎥 Harde beelden: Yves Lampaert maakt zware val en moet opgeven

09:30
Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

Renner van Evenepoel Academy krijgt opvallend cadeau mee naar huis nadat hij titel wint

08:30
Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

Opdoffer bij Visma-Lease a Bike maakt het ook voor Van Aert een stuk moeilijker

07:45
Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

Team Visma reageert nadat ze verkeerd rijden: veel kritiek op wedstrijdbeslissing

06:58
Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

Koers LIVE: Ereplaatsen voor Belgen Lecerf en Loockx in Hongarije en Frankrijk, Narvaez wint in Giro

16/05
🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

🎥 Laurenz Rex (Soudal Quick-Step) heeft door operatie en revalidatie andere levensvisie: "Het is de hel"

16/05
Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

Toch wat hoop voor Evenepoel? Vingegaard doet stof opwaaien met zijn cijfers: "Niet geweldig"

16/05
Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

Belgische renner heeft slecht nieuws: "Ik ben twee keer zwaar gevallen"

16/05
Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

Hij juicht mijlpaal Visma-Lease a Bike enthousiast toe: reactie Van Aert spreekt boekdelen

16/05
Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

Teleurgestelde Lefevere hekelt gebrek aan verandering en haalt uit

16/05
🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard Analyse

🎥 "Allemaal weggegooid": Red Bull-kopman is keihard, maar hij maakt géén fout tegen Vingegaard

16/05
Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

Commentator heeft er een heldere uitleg voor: "Ik ben het niet eens met Stuyven"

16/05
Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

Vingegaard krijgt na zege ... kritiek, met verwijzing naar Tour-interview Trine: "Man, man, man, waarom nou?"

16/05
Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

Staat Jasper Stuyven bij Soudal Quick-Step onder meer druk dan iedereen denkt?

16/05
🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

🎥 Campenaerts houdt eigen versie van 'The Voice' en vult leegte op: "Nu ben jij mijn nieuwe maat"

16/05
'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

'Crabbe hakt knoop door na interesse Soudal Quick-Step, Alpecin-Premier Tech en teams Pidcock en Cancellara'

16/05
"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

"Jouw kracht, jouw moed": tal van reacties na het vroegtijdige overlijden van Jilke Michielsen

16/05
"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

"Heel, heel, heel moeilijk": Wout van Aert voelt de bui nu al hangen

16/05
De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

De verrassende uitdager van Vingegaard in de Giro? Gall onthult meteen zijn grote nadeel

15/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard voltooit trilogie in de Giro, Belgische ploegmaat pakt eerste profzege

15/05
Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

Vingegaard komt met verklaring voor klein verschil met Gall na zware beklimming op Blockhaus

15/05
🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

🎥 Kippenvelmoment: Toon Aerts zegt wat er zo bijzonder is in zijn Giro-valies

15/05
Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

Ex-wielerkampioene Jilke Michielsen (19) overleden na strijd tegen terminale botkanker

15/05
Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

Meteen stevige opdracht bij rentee: Pedersen gooit plannen van Nys om

15/05
Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

Wellens geeft update over zijn blessure en doet zijn plannen met Pogacar uit de doeken

15/05
Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

Dylan Groenewegen dient kritische Jasper Stuyven van antwoord na valpartij in de Giro

15/05
Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

Net als Evenepoel en Van Aert: de Tour zit nu al in het hoofd van Pogacar

15/05
Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

Andere aanpak in de Giro: Van Eetvelt doet zijn tactiek uit de doeken

15/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jasper Stuyven Wout Van Aert Victor Campenaerts Tadej Pogacar Toon Aerts Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Dylan Groenewegen Christophe Laporte Felix Gall Tim Merlier Thibau Nys Jhonnatan Manuel Narvaez Prado Harm Vanhoucke Laurenz Rex Lotte Kopecky Yves Lampaert Tim Wellens Roger De Vlaeminck

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved