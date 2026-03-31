Alles op de monumenten, maar Pedersen onthult wat hem parten kan spelen

Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mads Pedersen stond vorig jaar op het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Deen zit na zijn blessure nog met twijfels voor de edities van dit jaar.

Met een vierde plaats in Milaan-Sanremo en een negende plaats in de E3 Saxo Classic was de rentree van Mads Pedersen zeker geslaagd. De Deen brak begin februari zijn sleutelbeen en pols in de Ronde van Valencia. 

Afgelopen zondag moest Pedersen forfait geven voor In Flanders Fields door ziekte. "Als ik mezelf daar volledig had uitgeput, was het geen goede week geweest", zegt Pedersen in zijn podcast Lang Distance.

Pedersen wilde zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet hypothekeren. "Dit jaar draait alles om de monumenten", zegt hij dan ook duidelijk. "Alles daartussenin is slechts voorbereiding."

Door zijn polsblessure was de aanloop van Pedersen naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wel moeilijk. "Ik voel dat de topsnelheid nog wat ontbreekt", geeft Pedersen dan ook toe. 


Toch gaan ze bij Lidl-Trek wel voluit de kaart van Pedersen trekken. "We rijden voor mij. Er is geen gedeeld kopmanschap", stelt de Deen duidelijk. De drang om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een eerste keer te winnen is dan ook groot bij Pedersen. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mads Pedersen

Meer nieuws

Had Pogacar geluk in Milaan-Sanremo? "Van der Poel en Van Aert hadden hem geklopt"

Had Pogacar geluk in Milaan-Sanremo? "Van der Poel en Van Aert hadden hem geklopt"

20:00
Van Dijke leerde zijn lesje na de E3 Saxo Classic: "Dat zei Van der Poel me"

Van Dijke leerde zijn lesje na de E3 Saxo Classic: "Dat zei Van der Poel me"

19:00
Hartproblemen bij Jasper De Buyst: Lotto-Intermarché komt met update

Hartproblemen bij Jasper De Buyst: Lotto-Intermarché komt met update

18:30
📷 Niet meer in actie dit voorjaar: Julie De Wilde (23) geeft zelf meer uitleg

📷 Niet meer in actie dit voorjaar: Julie De Wilde (23) geeft zelf meer uitleg

18:00
Carrière mislukt zonder zege in de Ronde of Roubaix? Ploegleider velt oordeel over Van Aert

Carrière mislukt zonder zege in de Ronde of Roubaix? Ploegleider velt oordeel over Van Aert

16:30
Waarschuwing voor Pogacar? Vingegaard pakt uit met straffe bekentenis

Waarschuwing voor Pogacar? Vingegaard pakt uit met straffe bekentenis

16:00
Onverwachte uitblinker bij Alpecin-Premier Tech: Sergeant helder over broers Roodhooft

Onverwachte uitblinker bij Alpecin-Premier Tech: Sergeant helder over broers Roodhooft

15:00
Van der Poel wilde niet doorrijden met Van Aert: Naesen verklapt geheime info die hij kreeg

Van der Poel wilde niet doorrijden met Van Aert: Naesen verklapt geheime info die hij kreeg

14:00
De Cauwer open over het kopen van koersen en het domme aan het niet inhalen van Van der Poel

De Cauwer open over het kopen van koersen en het domme aan het niet inhalen van Van der Poel

13:30
Dreigt alliantie met Van der Poel en tegen Van Aert? "Kortzichtig, ze hebben hem al een kloot afgetrokken"

Dreigt alliantie met Van der Poel en tegen Van Aert? "Kortzichtig, ze hebben hem al een kloot afgetrokken"

13:00
Van Aert op jacht naar revanche na kater van vorig jaar: deze bondgenoten kennen de weg naar het podium al

Van Aert op jacht naar revanche na kater van vorig jaar: deze bondgenoten kennen de weg naar het podium al

12:30
Museeuw geeft Van Aert advies: "Dan staat België op zijn kop, hij heeft test van Van der Poel doorstaan"

Museeuw geeft Van Aert advies: "Dan staat België op zijn kop, hij heeft test van Van der Poel doorstaan"

12:00
Florian Vermeersch komt terug op hét moment en maakt straf statement met vergelijking met Wout en Mathieu Interview

Florian Vermeersch komt terug op hét moment en maakt straf statement met vergelijking met Wout en Mathieu

11:30
Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets Interview

Na lovende woorden De Cauwer: Lander Loockx reageert op verbazende opmars Unibet Rose Rockets

11:00
Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan

Wout van Aert krijgt excuses van wielerfan

10:00
Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen? Gianni Vermeersch en Vanthourenhout laten zich er over uit

Evenepoel en de Ronde van Vlaanderen? Gianni Vermeersch en Vanthourenhout laten zich er over uit

09:00
Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

Broers Roodhooft kiezen na het winnen van alle voorjaarsklassiekers: "De sprint tegen Van Aert bijzonder mooi"

08:30
Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

Van Avermaet doorziet slimme zet van Van der Poel ten opzichte van Van Aert

08:00
Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

Nieuwe klap: Soudal Quick-Step krijgt na zware valpartij nog eens slecht nieuws over belangrijke pion

07:30
"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

"Was afgelopen jaren hét pijnpunt": Bakelants heeft toch twijfels over Van Aert

07:00
Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

Reden van het succes van Van der Poel? Vanmarcke ziet twee voordelen

21:30
Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

Met privéjet naar Spanje: broers Roodhooft verdedigen keuze Van der Poel

20:30
Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

Lefevere nuanceert uitspraak over Evenepoel: "Bedoelde ik niet zo"

30/03
Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet Opinie

Overdreven optimisme van concurrentie over Van der Poel misplaatst voor wie niet Pogacar heet

30/03
"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

"Sluit niet aan bij onze ploeg": broers Roodhooft helder over toekomst Alpecin-Premier Tech

30/03
Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

Dwars door Vlaanderen: ploegleider Vanmarcke ziet twee scenario's voor Soudal Quick-Step

30/03
"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

"Eigen val gespannen": Bakelants weet waarom Van der Poel niet met Van Aert wilde meewerken

30/03
Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

Dodelijke val Muriel Furrer op WK 2024: parket maakt zijn conclusie bekend

30/03
De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

De Cauwer gelooft uitspraken van Van der Poel niet na In Flanders Fields

30/03
"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

"Lang geleden": Sergeant merkt iets op bij Van Aert voor de Ronde van Vlaanderen

30/03
Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt Interview

Ploeggenote Kopecky verklaart waarom Belgische wielertalent Fleur Moors zo nadrukkelijk op de deur klopt

30/03
Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

Derde klassieke zege: broers Roodhooft krijgen gelijk na stevige kritiek

30/03
Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

Nog jaren wachten? CEO van ploeg Evenepoel duidelijk over de Ronde van Vlaanderen

30/03
Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

Geen radiocommentatoren meer in de Tour: VRT komt met verklaring

30/03
Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

Zonneveld zag opvallend moment in duel Van Aert-Van der Poel: "Was hét hoogtepunt"

30/03
Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

Visma-Lease a Bike en Van Aert moeten zure domper slikken voor de Ronde van Vlaanderen

30/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Remco Evenepoel Christoph Roodhooft Jose De Cauwer Florian Vermeersch Jan Bakelants Tadej Pogacar Jasper Philipsen Jonas Vingegaard Rasmussen Lorena Wiebes Julie De Wilde Thijs Zonneveld Tim Van Dijke Jasper De Buyst Sep Vanmarcke Patrick Lefevere Christophe Laporte Laurenz Rex Greg Van Avermaet

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over "Het is heel simpel": Bruyneel verdedigt Van der Poel na felle kritiek info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved