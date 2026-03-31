Alles op de monumenten, maar Pedersen onthult wat hem parten kan spelen

Mads Pedersen stond vorig jaar op het podium van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Deen zit na zijn blessure nog met twijfels voor de edities van dit jaar.

Met een vierde plaats in Milaan-Sanremo en een negende plaats in de E3 Saxo Classic was de rentree van Mads Pedersen zeker geslaagd. De Deen brak begin februari zijn sleutelbeen en pols in de Ronde van Valencia.

Pedersen zet alles op de monumenten

Afgelopen zondag moest Pedersen forfait geven voor In Flanders Fields door ziekte. "Als ik mezelf daar volledig had uitgeput, was het geen goede week geweest", zegt Pedersen in zijn podcast Lang Distance.

Pedersen wilde zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet hypothekeren. "Dit jaar draait alles om de monumenten", zegt hij dan ook duidelijk. "Alles daartussenin is slechts voorbereiding."

Wat mist Pedersen nog voor de Ronde en Parijs-Roubaix?

Door zijn polsblessure was de aanloop van Pedersen naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wel moeilijk. "Ik voel dat de topsnelheid nog wat ontbreekt", geeft Pedersen dan ook toe.



Toch gaan ze bij Lidl-Trek wel voluit de kaart van Pedersen trekken. "We rijden voor mij. Er is geen gedeeld kopmanschap", stelt de Deen duidelijk. De drang om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix een eerste keer te winnen is dan ook groot bij Pedersen.