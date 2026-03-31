Carrière mislukt zonder zege in de Ronde of Roubaix? Ploegleider velt oordeel over Van Aert

De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan voor deur, twee belangrijke wedstrijden voor Wout van Aert. Al is het volgens ploegleider Grischa Niermann geen obsessie van Van Aert om die wedstrijden te winnen.

In zijn carrière stond Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix telkens al zes keer aan de start. Winnen lukte nog niet, al blijft Van Aert ieder jaar proberen om die eerste zege te pakken.

Bij Visma-Lease a Bike steunen ze Van Aert in zijn jacht op die twee kasseimonumenten. Voor de Nederlandse ploeg, waar Van Aert een contract tot het einde van zijn carrière tekende, is het echter niet doorslaggevend.

Moet Van Aert de Ronde en Parijs-Roubaix winnen?

"Hij is al een grote kampioen en hij zal herinnerd worden, dus het maakt niet uit of hij aan het einde van zijn carrière één monument op zijn palmares heeft staan, of vijf of tien", zegt ploegleider Grischa Niermann bij Domestique.

"Het zijn de wedstrijden die we willen winnen, maar we jagen er niet blindelings op", maakt Niermann ook duidelijk. "Maar zijn carrière is nog lang niet voorbij, dus er zijn nog veel kansen."

Van Aert werd vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix telkens vierde. Als Van Aert wil winnen, zal hij vooral Van der Poel en Pogacar, die de voorbije vier jaar elk twee keer wonnen, moeten kloppen.