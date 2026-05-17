🎥 Visma-Lease a Bike heeft al grappend nieuwe uitdaging voor Van Aert

Sinds ruim een maand zit Wout van Aert lekker in zijn vel. Bij Visma-Lease a Bike kunnen ze zich op borst kloppen omdat ze altijd in hem zijn blijven geloven.

De overwinning in Parijs-Roubaix was uiteraard dé grote uitschieter. Die heeft ondertussen wel al een succesvol vervolg gekregen. Op 10 mei was Van Aert immers de beste in Valkenburg in de gravelkoers Marly Grav Race. Bij Visma-Lease a Bike hebben ze op hun YouTube-account een video geplaatst over die laatste prestatie van Van Aert.

Zo worden er beelden van die gravelrace getoond met Engels commentaar en audio en beelden van interviews met Van Aert. Het zijn uiteraard mooie beelden, al komen we niet zoveel te weten dat voordien nog niet bekend was. Wel leuk is de interactie tussen Van Aert en de stafleden van Visma-Lease a Bike vlak na zijn zege aan de aankomst.

Van Aert lacht met opmerking over WK gravelkoers

Nathan Van Hooydonck komt snel bij zijn voormalige ploegmakker. "Niet slecht hé, makker", geeft Van Hooydonck hem een compliment. Een ander staflid heeft meteen een kwinkslag in huis. "Nu kan je naar het WK in Australië", zegt de persoon in kwestie aan Van Aert. Uiteraard ziet Van Aert de humor er van in: hij lacht er eens mee.

Richting het einde van de acht minuten durende video wil Van Aert het voor bekeken houden. "Je mag stoppen met filmen. Ik ga wegrijden." Dat doet hij niet veel later dan ook, wat het einde van de video betekent. Voor Van Aert en zijn entourage bij Visma-Lease a Bike was het in elk geval opnieuw een heel mooie dag daar in Nederland.

Van Aert bijgestaan door Van Hooydonck

Het is ook veelzeggend dat Van Hooydonck erbij was. Ze zijn goede vrienden geworden toen ze nog ploegmaats van elkaar waren. In 2023 moest Van Hooydonck echter genoodzaakt stoppen met wielrennen. Overigens is de kans klein dat Van Aert effectief aan de start van het WK gravel in Australië zou komen.